Penitenciarul în care își va ispăși Cherecheș pedepasa, proaspăt renovat. Meniu variat și camere cu TV și interfon, în contrast cu condițiile din alte închisori din România

Cătălin Chercheș, fostul primar din Baia Mare, a fost dus miercuri la Penitenciarul Rahova, acolo unde va sta timp de 21 de zile în carantină, dar mai apoi el va fi dus la Penitenciarul cu regim de maximă siguranță Aiud, unde va ispăși pedeapsa de 5 ani de închisoare. Alegerea acestui penitenciar nu pare a fi una întâmplătoare.

Fostul edil s-a plâns în Germania, unde fugise cu câteva ore înainte de sentința definitivă, de condițiile proaste de detenție din țara noastră, iar avocații lui au anunțat că odată cu aducerea lui în țară intenționează să țină la curent autoritățile germane cu privire la respectarea acestor condiții de detenție, după ce autoritățile române au oferit autorităţilor din Germania un set de garanţii cu privire la condiţiile din penitenciare.

Investiție de peste 7 milioane de lei la Penitenciarul Aiud

Deci, ce știm despre Penitenciarul cu regim de maximă siguranță Aiud? În primul rând, acesta se află în plină renovare, prin urmare condițiile de acolo sunt mult mai bune decât cele din alte închisori din țară. În luna noiembrie a anului 2022 a fost anunțată o licitație publică cu o valoare estimată de 7,6 milioane de lei pentru execuția unor lucrări de construcții și demolare, scrie aiudinfo.ro. Atunci s-a aflat despre faptul că Penitenciarul Aiud urma să își mărească capacitatea spațiilor de deținere, fiind propusă demolarea unor spații de producție și construirea unei clădiri cu o capacitate de 101 deținuți.

Reprezentanții penitenciarului anunțau atunci că această nouă clădire va răspunde cerințelor și standardelor internaționale în ceea ce privește condițiile de detenție. Camerele urmau să fie dotate cu registru de căldură, sistem de climatizare cu capacitate de încălzire și răcire, masă, scaun, paturi (suprapuse), nișă de depozitare, cuier, suport TV, priză de alimentare electrică, priză semnal TV, sistem de comunicare de tip interfon, terminal sistem radioficare, chiuvetă și vas WC monobloc antivandal, poliță pentru chiuvetă, oglindă, duș, perdea, ușă metalică cu grilaj, spațiu tehnic.

Aceste camere din noua clădire au fost proiectate în module de câte două, în oglindă, cu grupurile sanitare alăturate și un spațiu tehnic. Acolo deținuții au un spațiu individual de circa 4,21 mp acolo unde sunt cazați câte doi și de circa 4,71 mp în camerele în care sunt cazați câte trei.

Cazul lui Filippo Mosca, italianul închis la Poarta Albă. Ce condiții de detenție sunt acolo

În cazul în care unii cred că aceste condiții sunt în toate închisorile din țară, reamintim cazul lui Filippo Mosca, italianul închis la Poarta Albă. Povestea lui a ajuns la Bruxelles, iar Klaus Iohannis a primit un plic în Parlamentul European de la europarlamentarul italian Danti Nicola, în care era înștiințat cu privire la condițiile mizere în care stătea acesta. Italianul s-a plâns că la Poarta Albă erau nevoiți să stea cu șobolani în cameră, iar saltelele erau pline de excremente.

"Ne-au dus într-o celulă din secția 5, care era nefolosită de mult timp. Era un covor de excremente. Chiar și saltelele erau pline. Erau țânțari și muște peste tot. Lângă toaletă era o găleată imensă plină de gunoaie. O situație inumană. (...) M-am simțit umilit, fără demnitate. Am încercat timp de opt ore să facem locul locuibil, apoi ne-am prăbușit. Dimineața devreme, prietenul meu m-a trezit pentru că auzea zgomote în interiorul sacilor. Am găsit înăuntru un șobolan de mărimea unei pisici. Nu am fost niciodată singuri în acea cameră, șobolanii ieșeau constant din țevi", povestise Filippo în timpul unei convorbiri telefonice cu mama sa.

Lucrări de reparație

Alba24.ro scria în luna februarie a anului 2023 că la Penitenciarul Aiud, spațiile cu destinație sală de sport și club din secțiile V-VI au fost transformate în spații de deținere, fiind astfel create 42 de locuri noi de cazare.

În plus, potrivit bilanțului pentru anul 2022, și magaziile de producție interioară ar fi fost transformate fiind create astfel alte 38 de locuri noi de cazare deținuți regim închis, fiind făcute și alte lucrări de modernizare și extindere, inclusiv la „Secţiile VII-VIII”. La Secțiile I-IV, în 40 de camere, au fost făcute lucrări de îmbunătățire a condițiilor de detenție. Au fost dotate cu obiecte sanitare antivandalism și tâmplărie PVC. În total, în anul 2022 au fost făcute lucrări de reparații în sumă de 158.000 lei.

Cât despre acele spații de producție care urmau să fie transformate în spații de cazare cu 101 locuri, sursa citată scria că lucrările urmau să fie în valoare de 9.043.169,39 lei, cu termen de realizare 12 luni.

Ce mănâncă deținuții de la Penitenciarul Aiud

În plus, nu doar condițiile de detenție sunt bune la Penitenciarul Aiud, ci și mâncarea. De obicei meniul este același pentru toți, dar poate varia în funcție de starea de sănătate a deținutului, religia sa, sau dacă este vegetarian. Într-un alt articol, Alba24.ro arată ce primesc de mâncare oamenii închiși acolo, după ce jurnaliștii au solicitat meniul pe zece zile.

Într-una dintre zile, spre exemplu, deținuții au primit la micul dejun ceai, biscuiți, salam și brânză topită, la prânz - ciorbă de cartofi cu carne de pasăre, iahnie de fasole cu carne de porc și un măr, iar la cină - salată orientală, cartofi cu legume. În alte zile însă deținuții au primit fripturi la tavă, tocănițe și paste, chiftele, pilaf sau marmeladă, meniul fiind zilnic unul destul de variat.

Tot pentru comparație, reamintim că Filippo Mosca spunea următoarele despre mâncarea de la Penitenciarul Poarta Albă din Constanța: "Este nevoie de bani pentru că mâncarea este atât de dezgustătoare încât doar cei fără posibilități o acceptă, dar la comisariat prețurile sunt de patru ori mai mari decât afară. Trebuie să cumperi totul, chiar și apa, altfel nu există decât apa de la robinete și este galbenă".

