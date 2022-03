”Penalizăm într-o formă periculoasă pe cei care produc și distribuie”. Coșea, atenționare despre ministerul lui Câciu. Niculescu, de la Energie, precizări

George-Sergiu Niculescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, a vorbit la DC NEWS despre noua schemă de plafonare a prețurilor la energie, aplicată de la 1 aprilie pentru toate categoriile de consumatori.

"Într-adevăr, domeniul energiei ține în continuare agenda discuțiilor și vă felicit pentru acest subiect de discuție. Această schemă de plafonare a prețurilor atât pentru consumatori casnici, cât și pentru agenți economici vine practic în completarea măsurilor deja adoptate de Guvernul României încă de anul trecut, măsuri începute prin OUG 118 din 2021, devenită lege după ce a fost votată în Parlamentul României, Legea 259 pe 2021, care pentru perioada sezonului rece, practic până la 31 martie, stabilea un set de praguri la care să se vândă energia electrică și gazele naturale în baza unor tranșe de consum, cât și niște compensații pe care guvernul le acorda beneficiarilor.

Noile măsuri, așa cum au fost ele anunțate și de către prim-ministru, și de către ministrul Energiei, domnul Virgil Popescu, vin practic și se întind pe perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, deci practic încă un an de zile.", a declarat George-Sergiu Niculescu.

Mircea Coșea, despre temerile legate de plafonarea prețurilor la energie

"Cei care au vorbit până acum au ridicat așa o problemă care a apărut întotdeauna la toți. Și anume că aceste compensări nu se pot face pentru că bugetul nu suportă compensările. Aici au circulat niște cifre. S-a spus că pentru prima măsură care viza consumatorul defavorizat erau cam trei miliarde necesare, după aia cifra a urcat la 12, la 14, la 16 miliarde. La început ni s-a spus că până în momentul de față doar 30% din acești bani au ajuns la cei care trebuiau să îi aibă pentru că altfel există o situație pe care ar trebui să o discutăm foarte serios și anume că nu am văzut până acum din partea Ministerului de Finanțe o analiză publică, sunt convins că ea există, dar să fie publică, în legătură cu capacitatea bugetului de a realiza pe parcursul acestui an această compensare. Pe de altă parte, dacă această compensare nu are loc, înseamnă că penalizăm într-o formă foarte periculoasă pe cei care produc și care distribuie și atunci aducem niște blocaje care fac mai mult rău decât bine.", a intervenit profesorul Mircea Coșea.

"Practic suntem legați de Ministerul de Finanțe prin prisma faptului că ambele ministere sunt co-inițiatoare ale acestei ordonanțe de urgență, deci nu am lucrat separat. Pe impactul bugetar colegii de la Ministerul de Finanțe și-au dat tot suportul. Vreau să vă spun că co-inițiatorii acestei măsuri au fost patru ministere: Ministerul Muncii, Ministerul Energiei, Ministerul Economiei și Ministerul de Finanțe, deci practic a fost un efort comun al acestor instituții pentru a veni cu un set de măsuri care să încerce să ajute consumatorii, fără să afecteze activitatea, așa cum foarte bine ați menționat, a furnizorilor și a operatorilor de distribuție când în această perioadă avem nevoie de ei să fie cât mai sănătoși din punct de vedere economic, în așa fel încât să țină mai departe sistemul energetic în bune condiții.", a răspuns George-Sergiu Niculescu.

