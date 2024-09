Pauliuc: Comisia de Apărare susține schimbarea legislației privind dronele

”Am început o discuţie despre completarea legislaţiei cu privire la capacitatea de reacţie la pătrunderea în spaţiul aerian a unor drone ostile sau neavizate, a spus președintele Comisiei, Nicoleta Pauliuc. Cu toţii am fost de acord, în cadrul dezbaterii, că pătrunderea în spaţiul aerian pe o distanţă de aproximativ 40 km, pe o perioadă de 40 de minute, a unei drone ruseşti poate fi considerată o vulnerabilitate, în contextul lipsei unei legislaţii care să să vorbească despre reguli actuale de angajare. Am discutat despre urgenţa adoptării unor proiecte de legi care să le permită celor de la MApN să îşi îndeplinească misiunile', a adăugat Pauliuc. Senatoarea a precizat că MApN are patru proiecte legislative aflate în curs de avizare, urmând să fie aprobate în procedură de urgenţă.

'Solicităm tuturor instituţiilor avizatoare să îşi dea sprijinul. (...) Suntem deschişi, suntem aici, vrem să fim parteneri, pentru că între MApN şi Comisia de Apărare există un parteneriat corect', a adăugat Pauliuc. Senatoarea PNL a precizat că 'nu există un pericol că nu am putea să ne îndeplinim misiunile, spaţiul aerian fiind apărat, pentru că suntem parte a NATO. În zona de securitate, instituţiile, împreună cu Guvernul, sunt responsabile de propuneri legislative, pentru că cunosc foarte bine ceea ce se întâmplă. Din februarie, MApN lucrează la cele patru proiecte de lege. Au avut discuţii cu aliaţii noştri. (...) Avem nevoie de definiţii clare, avem nevoie de proceduri, pentru că degeaba vom face noi o lege care nu poate fi transpusă în realitate. Din acest motiv, noi, membri ai Comisiei de apărare, considerăm că soluţia trebuie să vină din partea Ministerului Apărării, prin proiect de lege aprobat în şedinţa de Guvern. Reprezentanţii MApN au spus că nevoie ca aceste legi să fie aprobate. Este nevoie de modificare legislativă, dar în acelaşi timp am primit asigurări din partea militarilor prezenţi azi la întâlnire că tehnic au ce le trebuie pentru a asigura securitatea şi siguranţa. (...) Ne-au dat asigurări că dacă o dronă este ostilă sau nu, se stabileşte de către un colectiv de specialişti', a mai afirmat Pauliuc, conform Agerpres.

