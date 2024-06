Parteneriatul civil și susținerea LGBTQIA+. Lasconi: Singurul partid progresist e PSD, nu USR /video

„De astăzi începe reconstrucția USR. Vom lucra mai uniți și mai determinați ca niciodată pentru că în joc este pierderea democrației în România”, a spus noul președinte al USR.

Elena Lasconi a reiterat sprijinul său ferm pentru parteneriatele civile, subliniind că statul nu ar trebui să intervină în viața personală a cetățenilor, și a clarificat căsătoria (din punctul acesteia de vedere) ca fiind o uniune între un bărbat și o femeie.

În timpul conferinței de presă, Lasconi a contestat eticheta de progresism atribuită USR-ului, afirmând că adevăratul partid progresist este PSD-ul, exprimând clar ideologia partidului său ca fiind de centru-dreapta, axată pe libertatea individuală și pe respectul față de cetățean.

Reporter: Cum se poziționează Elena Lasconi în ceea ce privește familia tradițională?

Elena Lasconi: Am o singură sensibilitate: în privința căsătoriei. Căsătoria o văd ca fiind între un bărbat și o femeie. Susțin parteneriatul civil cu toată ființa mea, fără nicio discuție. USR-ul este un partid de dreapta, un partid pro-libertate și eu cred că statul nu are de ce să intervină în dormitorul nimănui și în viața nimănui. Statul ar trebui să se ocupe să facă în așa fel încât oamenii să trăiască mai bine aici și să nu își dorească să plece din țara asta. Asta e cel mai important.

Reporter: USR este cel mai progresist partid (sau se dorește a fi), iar dumneavoastră ați ajuns acum să îl conduceți. Sunt oameni care își doresc să aibă acest drept.

Elena Lasconi: O să vă contrazic. Singurul partid progresist, cel care spune că e progresist, este PSD-ul. Și eu nu am auzit (și este și declarat, dacă veți căuta), intrați să vă uitați. Eu nu am auzit vreodată să-l fi întrebat pe Ciolacu despre treaba cu gay-ii. Ce părere are el? Că ei se declară progresiști. Dar despre noi nu se spune nicăieri că suntem progresiști.

Reporter: Atunci care ar fi ideologia partidului? Centru-dreapta?

Elena Lasconi: Centru-dreapta, partid pro-libertate. Aia înseamnă respect față de cetățean. Statul nu trebuie să intervină în viața omului.

Reporter: Parlamentarii USR pot să depună un proiect de lege pentru instituirea parteneriatului civil?

Elena Lasconi: Îl avem pe Ionuț aici - cred că noi l-am și propus și n-au dat drumul mai departe. Da, suntem preocupați (...), dar știu că există proiectul deja. Eu iau foarte în serios discuțiile astea, și din toate discuțiile pe care i-am avut cu cei din comunitatea LGBTQ, să știți că ei sunt foarte supărați pentru că sunt folosiți cumva ca masă de manevră. Din 4 în 4 ani se aduce vorba despre ei, dar de fapt nimeni nu are aplecare serioasă asupra parteneriatului civil. Noi avem proiect, din câte știu, dar nu știu în ce stadiu e.

