Parlamentare 2024. Adrian Câciu, mesaj pentru români: Aleg între un viitor sigur sau aleg un experiment

Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), îi îndeamnă pe români să iasă la vot, duminică, la alegerile parlamentare, iar decizia acestora să fie în concordanță cu ceea ce au trăit în ultimii trei ani, când Partidul Social Democrat, venit la guvernare într-o perioadă de ”colaps economic și social”, a reușit să ofere atât protecție socială, cât și să se ocupe de investițiile necesare dezvoltării economiei. De altfel, susține Câciu, alegerile de pe 1 decembrie sunt între ”un viitor sigur” și ”un experiment”.

”Avem nevoie de un Partid Social Democrat puternic în Parlamentul României, vedem rezultatul alegerilor prezidențiale pe turul întâi și vreau să fim foarte bine înțeleși. Vedem deja efecte negative în economia României, nu cred că mai este un secret pentru nimeni că dobânzile au crescut, cu un punct procentual, vorbesc de dobânzile la care se împrumută statul, vedem bursa negativă, totul în roșu. Și asta înseamnă, de fapt, reacția investitorilor României față de o posibilitate, pe de o parte, ca România să intre într-un derapaj, pe de altă parte să intre în austeritate.

Românii trebuie să știe că nu vrem să repetăm nici dieta Boc, nici dieta Cîțu, cu austeritate că nu mai există bani de pensii, se taie salarii sau, mai rău, se taie investițiile. Trebuie să știți, și cred că toți românii văd acest lucru, că sunt investiții în derulare în toate localitățile României, sunt investiții deja realizate, și în spitale, și în școli, și în autostrăzi. Vrem să renunțăm la toate acestea și să alegem un experiment? Să alegem austeritatea și să facem contabilitate bugetară?

Am mai făcut-o pe vremea lui Boc, pe vremea lui Cîțu, când am fost închiși în case (..) sau vrem să avem o protecție? Pentru că PSD asta a făcut întotdeauna. I-a protejat pe români, a protejat economia României și a crescut economia României. De fiecare dată când Partidul Social Democrat a fost la guvernare s-a văzut un echilibru în societatea românească. Trebuie ca duminică, toți oamenii să înțeleagă că aleg între un viitor sigur sau aleg un experiment”, a declarat Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, la sediul PSD.

Câciu: Au văzut ce înseamnă să ai profesioniști la guvernare

”Nu plecăm după niciun fel de sunet de sirenă pe care îl fac anumite zone de dreapta la această bătălie pentru Parlamentul României pentru că românii au văzut ce înseamnă o guvernare de dreapta, au avut acest exemplu în 2020, în 2021. Și încă o dată, nu cred că vreun român din țara asta s-a simțit bine în acea perioadă”, a mai spus Adrian Câciu.

De asemenea, ministrul Câciu a subliniat că ”cel mai important pentru toți românii, pentru duminică, este să iasă la vot și să voteze Partidul Social Democrat. Am venit la guvernare în condițiile în care România era, pur și simplu, în colaps economic și social, românii își aduc aminte cum se tăiase tot și nu se realizau investiții și am demonstrat în acești trei ani, chiar dacă am fost într-o coaliție cu Partidul Național Liberal, toți românii au văzut ce înseamnă să ai profesioniști la guvernare”.

