Părintele Vasile Ioana, îndemn pentru români în ziua votului / video

Peste 18 milioane de români sunt aşteptaţi duminică, 24 noiembrie, la urne pentru a-şi alege preşedintele! Preotul Vasile Ioana a făcut un apel către cetățeni să iasă din confortul casei lor și să participe la vot, subliniind că această zi este una esențială pentru viitorul României.

Părintele Vasile Ioana, îndemn pentru cetățeni să meargă la vot: „De votul vostru depinde viitorul fiecăruia dintre noi!”

Preotul Vasile Ioana a subliniat că alegerea fiecăruia contează și că absența de la vot nu poate fi justificată dacă ulterior există nemulțumiri față de direcția în care se îndreaptă țara noastră. Părintele a evidențiat rolul crucial al fiecărui vot în conturarea viitorului României și a făcut apel la maturitate și responsabilitate din partea alegătorilor.

„Astăzi este o zi importantă pentru toți românii, de aceea vâ îndemn pe fiecare dintre voi să mergeți să votați conștient. Vâ îndemn să mergeți să votați asumat! Este momentul să ne exprimăm. Este rândul nostru să vorbim. De aceea, vă îndemn să vă rugați pentru cel pe care-l votați sau pe care o votați, pentru că votul vostru nu este doar o ștampilă pusă pe o hârtie. Este mai mult decât atât.

România va arăta astăzi în funcție de cum simte fiecare, cum alege fiecare și cum crede fiecare. Am participat cu toții la săptămâni întregi de manipulare, de răutate, de prostie multă. Am fost dezamăgiți, am fost uneori supărați. Iată că s-a terminat toată nebunia asta îngrozitoare cu manipularea tuturor celor care au încercat să mintă prin sondaje. Urât! Noi credem că adevărul este acum în voința fiecăruia dintre noi și că ceea ce este respectat cel mai mult este ceea ce spun și hotărăsc românii astăzi, duminica viitoare și duminica cealaltă. De votul vostru depinde viitorul fiecăruia dintre noi!

Cred că fiecare dintre noi avem dreptul să ne exprimăm. De aceea, pe cei care poate uneori sunt supărați pe faptul de a vota, îi rugăm să înțeleagă că fiecare dintre noi avem cumva și dreptul, dar și obligația să asumăm ceea ce facem. Și cred că este rândul nostru să ne exprimăm. Nu cred că este o opțiune să stai acasă, pentru că după aceea nu poți să spui că ești nemulțumit dacă tu însuți nu te-ai exprimat. De aceea, exprimați-vă, dați-vă votul vostru și puneți o rugăciune pentru cel pe care îl votați sau pe care o votați, pentru că rugăciunea voastră va face ca harul lui Dumnezeu să lucreze. Și sunt sigur că astăzi nu dați doar un vot, ci puneți și inimă acolo. Puneți și un pic de inimă!

A fost prea multă răutate, a fost prea multă caterincă, a fost prea multă mizerie, prostie. Haideți să arătăm astăzi că noi suntem un pic mai maturi. Haideți să încercăm fiecare dintre noi să ne gândim cine ar fi potrivit și să ne exprimăm. Exprimați-vă din toată inima! Exprimați-vă asumat, exprimați-vă conștient, exprimați-vă matur, pentru că sunt convins că și astăzi și duminicile viitoare românii vor da o lecție de democrație politicienilor, dar și celor care ne văd din întreaga lume. Sunt convins că va fi o lecție de maturitate pe care noi, cei care ne exprimăm curat, o vom da. Să vă binecuvânteze Dumnezeu. Duminică binecuvântată!”, a transmis preotul Vasile Ioana pe pagina sa de Facebook.

