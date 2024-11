Paradox cu votul românilor din diaspora. O comunitate e folosită ca masă de manevră de diferiți actori politici / video

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV EXIT POLL, situație explozivă. Atenție foarte mare la ”faimoasa” diaspora. Ipoteza lui Alex Coita VIDEO

Comportamentul celor plecați peste hotare, dar și al comunității rome, a fost analizat de sociologul Ciprian Necula, care a devoalat cauzele ce stau la baza modului în care votează acești oameni. Din păcate, comunitatea romă este foarte ușor influențabilă și adesea este folosită ca „masă de manevră“ de diferiți competitori electorali.

„Noi am desfășurat o cercetare pe termen lung în care am observat ce se întâmplă în comunitățile rome. Este clar că modul în care votează este clar determinat de către un agent electoral local care are metode - ajutor social, venit minim garantat, alte promisiuni și beneficii - pentru a mobiliza la vot. Este o masă de vot importantă pe care foarte mulți politicieni o utilizează.

Vedem, de asemenea, și oameni (n.r. din comunitatea romă) stăpâni pe sine. Se întâmplă o schimbare în bine în acest sens, dar totuși situația rămâne problematică. Din păcate, sărăcia extremă, educație scăzută și abandonul școlar ridicat duce comunitatea romă în situația în care sunt o masă de manevră electorală.

10% din populație (n.r. estimări) este enorm. Datele oficiale arată comunitatea romă undeva la 600.000 de persoane. Din păcate, comunitatea de romi rămâne o masă de manevră electorală, acești oameni nefiind tratați ca cetățeni și votanți așa cum am vrea să fie“, a zis sociologul Ciprian Necula.

Foto: Agerpres

De ce votează emoțional românii din diaspora

Comparativ, românii din diaspora, care de-a lungul timpului au influențat alte scrutinuri electorale, pun cu precădere ștampila pe candidații care le hrănesc frustrările personale legate de plecarea din țară. Paradoxal, votul acestora poate fi în răspăr cu traiul într-o țară occidentală care le asigură un loc de muncă bine plătit și un nivel de trai superior celui din țară.

„Pe de altă parte, în diaspora sunt foarte mulți romi care, de asemenea, participă la vot și se lasă mai degrabă influențați de emoție. Asta se întâmplă la toți românii care sunt în diaspora.

Dorul de țară, faptul că ei consideră politicienii responsabili pentru situația dramatică prin care ei au trecut ca să lucreze într-o altă țară, dorul de familie, lipsa unor practici culturale îi afectează profund și adesea votează emoțional.

Nu întotdeauna românii votează conform cu valorile europene. Uneori, românii din diaspora votează și împotriva valorilor europene, chiar dacă ei sunt în Europa.“, a mai zis, la DC News, sociologul Ciprian Necu

