Papa Francisc: „Oamenii ar trebui să citească mai mult pentru a-și dezvolta maturitatea personală”

Papa Francisc a lăudat beneficiile citirii poeziei și romanelor într-o scrisoare adresată studenților seminariști, citându-i pe autorii britanici T.S. Eliot și C.S. Lewis, într-o reflecție erudită asupra valorii literaturii.

„Ceea ce vreau să subliniez aici este valoarea citirii romanelor și poeziilor ca parte a drumului spre maturitatea personală”, a spus Papa în scrisoarea publicată de Vatican. El a menționat că mesajul era inițial destinat seminariștilor, dar, reflectând, a realizat că se aplică tuturor creștinilor.

Papa Francisc, în vârstă de 87 de ani, a spus că cititul cărților reprezintă o alternativă sănătoasă la informațiile uneori toxice și superficiale disponibile în media audio-vizuală. „Adesea, în perioadele de plictiseală din vacanță, în căldura și liniștea unui cartier pustiu, găsirea unei cărți bune de citit poate oferi o oază care ne ține departe de alte alegeri mai puțin sănătoase”, a scris Papa.

„De asemenea, în momentele de oboseală, furie, dezamăgire sau eșec, când rugăciunea însăși nu ne ajută să găsim liniștea interioară, o carte bună ne poate ajuta să trecem prin furtună până găsim pacea sufletească.”

Francisc a amintit cum obișnuia să își convingă elevii să citească „El Cid”, un poem epic spaniol scris în anii 1100. Elevii preferau să citească Garcia Lorca sau alți autori contemporani.

La acea vreme, cunoscut sub numele de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisc era un profesor de literatură în vârstă de 28 de ani la un liceu iezuit din Argentina și a decis să discute în clasă despre autorii moderni mai populari, încurajându-i pe elevi să citească „El Cid” acasă. Strategia a avut succes și elevii săi au dezvoltat un gust general pentru literatură și poezie.

„Eu, de partea mea, iubesc tragedienii, pentru că toți putem îmbrățișa lucrările lor ca fiind ale noastre, ca expresii ale propriului nostru dramatism personal. Plângând pentru soarta personajelor lor, de fapt plângem pentru noi înșine, pentru propria noastră goliciune, lipsuri și singurătate.”

Recomandări literare și reflecții spirituale

Papa Francisc nu a oferit o listă de lecturi, ci a sugerat că oamenii ar trebui să își aleagă cărțile cu o minte deschisă și dorința de a fi surprinși. „Nu este nimic mai contraproductiv decât să citești ceva dintr-un simț al datoriei, făcând un efort considerabil doar pentru că alții au spus că este esențial,” a spus el, într-un comentariu care va fi reconfortant pentru studenții reticenți.

În scrisoare, Papa l-a citat pe Marcel Proust, romancierul francez, despre cum literatura poate concentra experiența anilor de viață în câteva ore de lectură. De asemenea, s-a referit la entuziasmul literar al lui C.S. Lewis, autorul „Cronicilor din Narnia” și un apărător ferm al creștinismului, care a trecut de la ateism la Biserica Angliei în 1931, după o fază de teism.

„Citind marea literatură, devin o mie de oameni și totuși rămân eu însumi. Ca cerul de noapte din poezia greacă, văd cu mii de ochi, dar sunt tot eu cel care vede. Aici, ca și în închinare, în iubire, în acțiunea morală și în cunoaștere, mă transcend pe mine însumi; și nu sunt niciodată mai mult eu însumi decât atunci când o fac,” a scris Lewis, într-un pasaj din „An Experiment in Criticism”.

Papa l-a citat și pe T.S. Eliot, poetul născut în America și creștin anglo-catolic, care a devenit cetățean britanic, citând din cartea sa din anii 1940 „The Idea of a Christian Society”. „T.S. Eliot, poetul ale cărui poezii și eseuri, reflectând credința sa creștină, au un loc deosebit în literatura modernă, a descris perceptiv criza religioasă de astăzi ca pe o incapacitate emoțională răspândită,” a spus Papa.

„Dacă ar fi să credem acest diagnostic, problema credinței de astăzi nu este în primul rând cea de a crede mai mult sau mai puțin în raport cu anumite doctrine. Mai degrabă, este incapacitatea multor contemporani de a fi profund mișcați în fața lui Dumnezeu, a creației sale și a altor ființe umane,” a adăugat Papa.

Francisc a lăudat părinții bisericii timpurii și pe Sfântul Paul din Tars pentru angajarea lor cu cultura clasică a timpului lor, complimentându-l pe cel din urmă pentru că a „adunat semințele poeziei păgâne”. De asemenea, a amintit reflecțiile lui Jorge Luis Borges, un coleg argentinian, despre cum literatura încurajează oamenii să asculte vocea celuilalt.

„Este interesant că Papa spune că scrisoarea a fost destinată preoților, dar este adevărată pentru toți creștinii,” a spus Austen Ivereigh, un biograf papal. „El vede o limitare enormă în specializare și este conștient că oamenii intră pe căi înguste de gândire. Marii clasici oferă oportunitatea de a ieși din rutina propriei gândiri. Este benefic pentru toată lumea să fie scoasă din sine.”

Ivereigh, în vârstă de 58 de ani, a spus că Papa ar fi fost fără îndoială ajutat de savanții Vaticanului în pregătirea scrisorii, chiar dacă el este un cititor vorace. „Mă uimește întotdeauna cât de vastă este lectura sa și cum își amintește întregi pasaje de text. Nu ia o vacanță, dar își petrece lunile fierbinți de vară citind și ascultând muzică,” a spus Ivereigh.

Jurnalistul și autorul britanic a spus că Francisc are cunoștințe bune despre clasicele grecești, precum și despre literatura spaniolă și germană, și a recomandat frecvent romanul distopic din 1907 „Lord of the World” de Robert Hugh Benson, preotul catolic englez. El a sfătuit liderii mondiali să arunce o privire asupra acestuia când i-a întâlnit la un summit despre inteligența artificială la G7 în Puglia, în iunie.

Criticii Papei îl prezintă adesea ca pe un preot paroh bânguitor, comparându-l nefavorabil cu erudiția teologică a predecesorului său, Benedict al XVI-lea. Ultima sa incursiune prin literatura mondială poate ajuta la corectarea acestei percepții.

Scrisoarea Papei Francisc subliniază importanța literaturii nu doar pentru formarea preoților, ci pentru dezvoltarea personală a tuturor creștinilor. Prin citarea unor autori recunoscuți și reflecțiile sale personale asupra lecturii, Papa își demonstrează angajamentul de a încuraja o gândire deschisă și profundă în rândul credincioșilor săi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News