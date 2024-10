PAOK - FCSB. Momentul adevărului pentru echipa lui Becali în Europa League - Live score / Rezultat final

Citește și articolul - Imaginea zilei: Gigi Becali alături de frații săi călugări în aeroport, în drum spre meciul PAOK Salonic - FCSB / Foto în articol

Rămâneți alături de DC News pentru a afla principalele evenimente ale partidei PAOK Salonic - FCSB!

-------

După ce a învins cu scorul de 4-1 pe letonii de la FK RFS Riga în primul meci din grupa unică Europa League, FCSB va disputa la Salonic meciul cu PAOK, din etapa a doua a competiției. PAOK Salonic este antrenată de Răzvan Lucescu.

După mulți ani, finanțatorul FCSB Gigi Becali a dorit să facă deplasarea cu echipa, în Grecia. Însă motivul principal nu are legătură cu fotbalul, ci pentru a merge la Sfântul Dimitrie din Salonic, după cum chiar el a declarat: ”Am zis: Sfinte Dimitrie, de voi cădea cu PAOK, am să vin la tine să te vizitez! Și mă duc să-l vizitez”.

Indicații de la Gigi Becali pentru fotbaliștii săi, chiar în avion

Gigi Becali a declarat în fața hotelului unde este cazat în Salonic cum a decurs călătoria cu vionul și ce indicații tactice a oferit fotbaliștilor roș-albaștri.

"I-am luat pe rând pe jucători, cum erau, stânga - dreapta. Nu trebuia să îi cert? Ca să știe de frică. Șut? Nu am ce să îți spun. Radunovic? Nu am ce să îți spun, Lixandru, nu am ce să îți spun, pentru că nu greșesc. Ceilalți... I-am spus lui Baba, lui Malcom i-am zis: „Tu ești mare fotbalist, dar nu atât de mare să primești mingea în centru".

La fel și Olaru. În centru nu ai voie să pierzi mingea, asta am învățat și eu din fotbal. Dacă sunt în spate, cum primesc? Vine și îți ia mingea și e gol! Acolo primesc mingea jucători de 100-200 de milioane de euro, care știu că pasează din prima când primesc.

(...) Una e să joci în România și să îi zici echipa lui Șumudică sau Gâlcă și alta e când i-o spui lui Răzvan Lucescu. Lui nu trebuie să i-o spui, că dacă i-o spui, apoi găsește șmecherii. Și atunci lui nu i-o spunem", a spus Gigi Becali.

Ce a zis antrenorul FCSB-ului înainte meciul cu PAOK

Tehnicianul s-a arătat emoţionat la revenirea în oraşul unde a evoluat ca jucător, menționând faptul că a încercat să pregătească meciul cu PAOK Salonic cât se poate de bine cu scopul de a câştiga.

"Sunt foarte fericit că mă aflu aici, am petrecut trei ani în acest oraş în care mi-am făcut foarte mulţi prieteni. Fiul meu cel mic s-a născut aici şi am foarte multe amintiri plăcute. Dar acum sunt antrenorul celui mai mari echipe din Bucureşti şi din România şi sunt fericit cu acest lucru. Îmi voi confrunta fosta echipă şi mă bucur pentru asta. Dacă luăm în considerare cum pregătesc fiecare meci, la fel am făcut-o şi acum, nu am făcut nimic diferit. Aş minţi dacă aş spune că nu este un moment emoţional pentru mine, dar sunt foarte mândru să fiu la FCSB, sunt antrenor profesionist şi acum pregătesc toate meciurile la fel, nu fac niciun fel de diferenţă", a spus Elias Charalambous.

Charalambous a jucat la PAOK Salonic între 2005 şi 2008. De asemenea, tehnicianul cipriot a avut cuvinte de laudă către Răzvan Lucescu.

"Am spus de multe ori că Răzvan Lucescu este un antrenor pe care îl respect, îl apreciez foarte mult, m-a ajutat foarte mult când am început această carieră, dar mâine e un meci în care suntem pe bănci diferite şi voi încerca să îmi fac treaba cât pot de bine. Şi ştiu că şi el va da totul pentru echipa lui", a mai spus antrenorul cipriot.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News