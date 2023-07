"Pandele să le spună pensionarilor pe care îi ducea la mânăstiri că pe ăia nu i-a văzut, nu a avut timp de ei". Vâlcu şi Becali, schimb aprins de replici după demisia Gabrielei Firea

"Eu nu am stat de vorbă nimic cu Gabriela Firea. Acum câteva zile, i-am dat un mesaj, să nu fie supărată că se întâmplă lucrurile astea, pentru că ea, din moment ce nu are nicio vină... Care e vina ei? Are vreo legătură? Care e legătura?", a precizat Gigi Becali la România TV, întrebat dacă a vorbit cu Firea.

După ce i s-a spus că Ştefan Godei, unul dintre cei care administrau azilele terorii din Ilfov, a fost angajat la biroul de senator al Gabrielei Firea, Gigi Becali a spus că "dacă un angajat al dvs face vreo infracţiune, aveţi dvs vreo vină?".

Firea, greşeală când a spus că nu îl cunoaşte pe Godei. Sfatul lui Becali

"Este angajatul ei? A fost şoferul ei? La biroul senatorial sunt mai mulţi senatori, şi probabil acest birou deserveşte la 7-10 senatori. Da, aici probabil a greşit. Trebuia să spună de la început că îl cunoaşte, nu are treabă cu el, nu răspunde pentru toţi oamenii pe care îi cunoaşte. Aici a greşit. Dar nu că are ea vină... Pe mine mă interesează vina ei cu azilele. Faptul că a vrut să se dezică de acel bărbat nu trebuia. Putea să spună că îl cunoaşte, că a fost şofer la Senat, şi că se delimitează, nu are nicio vină, nu ştie ce făcea el", a mai explicat Gigi Becali.

"Dacă ea s-a suspendat şi din funcţia de ministru, şi din partid, de ce mai puneţi întrebarea asta? Nu e clar că nu o mai interesează politica?", a declarat Gigi Becali, moment în care a intervenit şi Val Vâlcu.

"Dle Becali, sunteţi din Voluntari, ştiţi situaţia. Mişcă ceva în oraşul ăla fără să ştie Pandele? Chiar aşa, i-a trecut pe sub radar situaţia? Chiar doamna Firea îl dă de gol. Zice că atunci când a văzut articole de presă, l-a concediat pe Godei de la cabinet", a spus jurnalistul.

"E adevărat că domnul Pandele este un primar care controlează tot şi aşa trebuie să fie un primar, pentru că dacă nu ar fi fost Pandele, nu că-i finul meu, nu creştea aşa Voluntariul. Eu vă spun ce-i adevărul. Dacă era vinovat Pandele, nu intram. Nu mă duc să îmi critic finul. Dacă era vinovată Firea, nu intram. Băi, fina e vinovată. Cum am spus, e vinovată doar pentru că trebuia să recunoască că îl cunoştea pe om. Dar nu e vinovată pentru bătrâni. Dacă există pedeapsă că nu a recunoscut o persoană, deşi o cunoştea... există vreun caz penal? Eu i-am dat sfaturi de atunci, i-am scris: Fino, nu mai interveni să te scuzi la televiziune. Spune că există o situaţie în România, există organe competente, procurori? Să îşi facă datoria, şi să vadă dacă am eu vreo vină. Ea nu trebuia să intre la televiziuni. Nu m-a ascultat. Ea trebuia să zică din prima că nu are treabă cu azilele, şi să nu mai intre. Ea tot s-a scuzat. Şi a greşit spunând o minciună că nu îl cunoaşte pe omul ăla.

Ce să controleze Pandele, cum să ştie ce se întâmplă în azil? Ce să facă Pandele? Pandele poate să controleze ce se întâmplă în toaleta fiecărei instituţii din Voluntari?

Da, ăia care trebuiau să controleze azilele, să răspundă. Punct.

Care e vina lui Pandele? Trebuia să controleze el?", a spus Becali.

"Pandele să le spună pensionarilor pe care îi ducea la mânăstiri că pe ăia nu i-a văzut, nu a avut timp de ei"

Amintim că Florentin Pandele, primarul oraşului Voluntari, a spus nu doar că nu ştia de sesizările cetăţenilor privind unul dintre azilele groazei, ci că angajaţii din primărie nu i-au spus. Jurnalistul Val Vâlcu a venit cu un sfat ironic pentru edil.

"Nu ştiu, să le spună Pandele pensionarilor pe care îi ducea cu autocarul la mănăstiri, să se ducă în faţa lor şi să le spună că pe ăia nu i-a văzut, nu a avut timp să se ocupe de ei!", a mai intervenit Val Vâlcu.

"În acest dosar, sunt acuzaţii că s-au transmis către primăria Voluntari informaţii cu ce se ocupa în aceste zile. Ştim foarte bine, l-am văzut pe primarul Pandele că a ieşit public şi a spus că angajaţii i-au ascuns, dar sunt informaţii că sunt persoane care au tot transmis către primăria Voluntari ce se întâmpla la azile", a spus şi Laura Duţă, moderatorul emisiunii.

"Bun, şi primăria ce trebuia să spună? Nu intră în atribuţiile noastre. Ce, Pandele trebuie să răspundă şi pentru fotbal, şi pentru azile, pentru toate?", a spus latifundiarul din Pipera.

"Să se ducă la mânăstire el, să îşi dea demisia, în loc să îi trimită la mânăstire pe alţii!", a mai intervenit şi Val Vâlcu.

Întrebat dacă este de părere că Gabriela Firea va fi arestată în acest dosar, Becali a spus că "pentru a fi arestat, trebuie să ai o mică vină. Dar din moment ce ea nu intră în anchetele procurorilor, că nu au pe ce... Nu poţi tu, ca om, să răspunzi de tot ce se întâmplă în ţara asta. Ministrul răspunde pentru ce semnează.

La Pandele vin 1000 de adrese pe zi. Plângerile astea au venit la un birou acolo. Ştia Pandele de ele? Ăla de acolo, de la birou, s-a uitat, a zis că nu depinde de ei şi a aruncat-o la coş. Păi aşa e!".

Acest articol reprezintă o opinie.