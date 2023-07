Pandele recidivează și întrerupe din nou o emisiune: „M-am ascuns într-o cameră, Gabi Firea nu știe că v-am sunat”. Jurnalista Roxana Ciucă, jignită de Pandele

Pandele a avut un schimb de replici cu fostul senator Daniel Savu și a jignit-o inclusiv pe jurnalista Roxana Ciucă. Ulterior a acuzat mai mulți jurnaliști de la România TV că mint în legătură cu dezvăluirile prezentate despre legăturile dintre Godei, „arhitectul” căminelor groazei și familia Firea Pandele.

Primarul din Voluntari a mai precizat că e ascuns într-o cameră pentru că soția sa Gabriela Firea nu a mai dorit să intervină la televiziuni. El a mai adăugat că întreaga campanie împotriva Gabrielei Firea ar putea să o facă președinte al României, dar ea nu mai dorește să candideze.

Redăm dialogul dintre Florin Pandele și senatorul Daniel Savu:

Pandele: M-am ascuns într-o cameră, Gabi nu știe, aș vrea să cred că nu e deschis alt televizor într-o cameră

Savu: Închideți televizoarele (..) De ce nu a ieșit Gabriela Firea să explice, de ce ați ieșit dumneavoastră? Să explice ea

Pandele: Aveți cuvântul meu de onoare am o părere extraordinară despre dvs. Ministerul Familiei nu are nicio atribuție față de căminele de bătrâni. E o sesizare în care Ministerul Familiei spune că nu are atribuții ci Ministerul Muncii.

Savu: Ce trebuia să facă? Să nu devină complice și să anunțe celelalte instituții ale statului, asta trebuia să facă

Pandele: Vă implor nu vă duceți după fentă, nu vedeți că de 12 zile s-a terminat războiul din Ucraina și se dorește decimarea definitivă (n.r. - a familiei Pandele-Firea). Nu mai candidează Gabi Firea. Ne-ați distrus familia. Ce vreți să plecăm din țară?

Savu: Acuzațiile de la TV sunt atât de grave că nu ne putem ocupa de altceva. Toată țara se uită la ce s-a întâmplat

Pandele: Refuz să cred că faceți parte dintr-o asemenea regie

Savu: Am văzut niște fapte groaznice la TV și încerc să reacționez normal. Premierul a reacționat foarte normal

Pandele: E filmat un cămin din voluntari de afară și sunt fotografii trunchiate din comuna Afumați dintr-un alt cămin

Godei e angajat din 2014 e locuitor al comunei Voluntari. Încetați cu prostiile. În țara asta oricine are drept la un loc de muncă, dacă Godei e vinovat să plătească

Savu: E adevărat că a sedus-o moral pe doamna Enache prietena cea mai bună a Gabrielei Firea?

Pandele: Cu ce e de vină Gabi? Lansați o altă pistă cu Godei si Ligia? Suntem sănătoși la cap? România a murit. Ce s-a întâmplat acolo e groaznic, încetați cu prostiile astea că o dați pe Firea că a zis despre Iohannis că nu are copii (n.r. - România TV a publicat înainte un reportaj când în campania din 2016 Gabriela Firea făcea atacuri la persoană în care spunea că președintele Iohannis nu are copii). Știți foarte bine că Firea a spus aceste lucruri la cererea consultanților politici. Să vă fie rușine!

Savu: Dar bătrânii aia ce să mai zică?

Pandele a jignit-o pe jurnalista Roxana Ciucă și a spus că toată campania o poate transforma pe Firea în .... președintele României!

Primarul Pandele a recidivat ulterior și a jignit-o pe jurnalista Roxana Ciucă care a relatat de la casa cuplului. Totodată, primarul din Voluntari e de părere că toată campania împotriva Gabrielei Firea i-ar putea aduce popularitatea care să o facă președintele României, dar ea nu mai dorește să candideze.

„Dacă îi mai faceți campanie negativă o scoateți președinte (...) Toate televiziunile o țin langa cu Firea si Pandele. Nu vă e rușine? Să vă fie rușine!

„Am 2.000 de oameni în anturaj. Știți câți oameni avea Gabriela Firea in anturaj? 10.000. Roxanei Ciucă să-i fie rușine, a venit să ne sperie copiii în fața casei!”, a afirmat Pandele.

În momentul respectiv moderatorul Ioan Korpos a intervenit și l-a atenționat: Nu o jigniți, și-a făcut datoria.

