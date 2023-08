Paiele de băut ecologice la fel de dăunătoare ca și cele din plastic

Substanţe chimice "permanente", potenţial dăunătoare pentru oameni, vieţuitoare sălbatice şi mediul înconjurător, au fost găsite în 18 din 20 de sortimente de paie de băut din hârtie, a descoperit o echipă de cercetători belgieni.



Un număr tot mai mare de ţări, inclusiv Marea Britanie şi Belgia, au interzis comercializarea produselor din plastic de unică folosinţă, inclusiv paiele de băut, iar versiunile vegetale au devenit alternative populare.



În prima analiză de acest fel din Europa, şi doar a doua din lume, cercetătorii au testat 39 de sortimente de paie de băut pentru prezenţa grupului de substanţe chimice sintetice cunoscute sub denumirea de substanţe perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate (PFAS).



PFAS au fost găsite în majoritatea paielor testate şi au fost mai frecvente în cele din hârtie şi bambus, conform studiului publicat în jurnalul Food Additives and Contaminants.



Thimo Groffen, cercetător în domeniul mediului înconjurător la Universitatea din Anvers, a declarat că echipa de cercetători a vrut să afle dacă substanţele PFAS sunt prezente în paie de băut vegetale vândute în Belgia, după ce acestea au fost descoperite în paiele vândute în SUA.



Echipa a cumpărat 39 de sortimente de paie de băut din cinci materiale - hârtie, bambus, sticlă, oţel inoxidabil şi plastic - din magazine, supermarketuri şi restaurante fast-food, înainte de a le supune la două runde de testare pentru PFAS.



Majoritatea mărcilor - 27 din 39, sau 69% - conţineau PFAS, fiind detectate în total 18 substanţe PFAS diferite.



Paiele din hârtie prezentau cel mai mare risc de PFAS, aceste substanţe chimice fiind detectate în 90% dintre mărcile testate.



PFAS au fost detectate, de asemenea, în patru din cinci sortimente de paie din bambus, trei din patru mărci de paie din plastic şi două din cinci tipuri de paie din sticlă.



Aceste substanţe nu au fost detectate în niciunul dintre cele cinci tipuri de paie din oţel.



Prezenţa substanţelor chimice în aproape fiecare sortiment de paie de băut din hârtie înseamnă că este probabil ca, în unele cazuri, PFAS să fie folosite ca înveliş hidrofob, au indicat cercetătorii.



Studiul nu a analizat dacă PFAS ar putea pătrunde din paie în lichide.



Cel mai frecvent tip de PFAS identificat, acidul perfluorooctanoic (PFOA), a fost interzis la nivel mondial din 2020.



De asemenea, au fost detectate acid trifluoroacetic (TFA) şi acid trifluorometansulfonic (TFMS), PFAS cu "lanţ ultra-scurt" care sunt foarte solubile în apă şi astfel ar putea ajunge din paie în băuturi, conform raportului.



Potrivit cercetătorilor, concentraţiile de PFAS au fost reduse şi, având în vedere că majoritatea oamenilor folosesc paie de băut doar ocazional, prezintă un risc limitat pentru sănătatea umană.



Cu toate acestea, PFAS ar putea rămâne mulţi ani în organism, iar concentraţiile s-ar putea acumula în timp, a avertizat echipa de oameni de ştiinţă.



PFAS sunt utilizate pentru obţinerea de produse de uz comun, de la îmbrăcăminte de exterior până la vase pentru gătit, antiaderente, rezistente la apă, la căldură şi la pete.



Aceste PFAS se descompun foarte lent în timp şi pot persista mii de ani în mediul înconjurător, o proprietate care le-a adus denumirea de "substanţe chimice permanente".



Ele au fost asociate cu o serie de probleme de sănătate, inclusiv răspuns întârziat la vaccinuri, greutate mai mică la naştere, boli tiroidiene, creşterea nivelului de colesterol, leziuni hepatice, cancer renal şi cancer testicular.



"Cantităţi mici de PFAS, deşi în sine nedăunătoare, se pot adăuga la încărcătura chimică deja prezentă în organism", a declarat Groffen.



"Nu am detectat niciun PFAS în paiele din oţel inoxidabil, aşa că aş sfătui consumatorii să folosească acest tip de paie - sau pur şi simplu să evite utilizarea paielor", a adăugat el.



"Paiele din materiale vegetale, cum ar fi hârtie şi bambus, sunt deseori promovate ca fiind mai durabile şi mai ecologice comparativ cu cele din plastic. Cu toate acestea, prezenţa PFAS în aceste paie înseamnă că acest lucru nu este neapărat adevărat", a precizat cercetătorul, conform Agerpres.

