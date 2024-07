OUG antidrog. Ciolacu face noi declarații

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că în ședința de Guvern de joi vor fi identificate modificările necesare în aplicarea legii. De asemenea, a subliniat necesitatea unui răspuns clar și rapid în termen de 48-72 de ore de la Institutul de Medicină Legală (IML), în loc de practica anterioară în care se deschidea imediat dosar penal după efectuarea testelor. Premierul a promis că toate aceste aspecte vor fi clarificate joi.

„Vedem ce punct trebuie să modificăm joi, în ședința de Guvern, cu aplicarea legii. Totuși, trebuie găsită soluția să nu abandonăm lupta împotriva drogurilor, categoric, dar nici să facem o nedreptate prin această luptă a unor oameni nevinovați. În primul rând, categoric, răspunsul trebuie să fie între 48-72 de ore de la IML. Până acum se făcea imediat dosar penal, în urma testului făcut. Toate aceste lucruri se vor lămuri joi.", a spus premierul Marcel Ciolacu.

Întrebat ce ar trebui să facă un șofer român care rămâne fără permis, deși el a luat o simplă pastilă de răceală, Marcel Ciolacu a răspuns că nu au existat astfel de situații.

„Nu s-a întâmplat până acum acest lucru. Știu și eu acest lucru, știți și dumneavoastră. Îmi puneți o întrebare ca și când s-ar întâmpla acest lucru.”, a spus premierul.

Întrebat dacă până la modificarea ordonanței nu e posibil să se întâmple, premierul a oferit un răspuns ferm.

„Joi vom lua măsurile ca acest lucru să nu se întâmple.", a spus premierul Marcel Ciolacu.

„Statul are obligația de a salva vieți"

În urmă cu două zile, premierul Marcel Ciolacu declara că șoferii români nu ar trebui să fie îngrijorați de consecințele Ordonanței 84, care modifică Codul Rutier pentru a permite reținerea permisului de conducere în cazul în care șoferul este depistat pozitiv la testul antidrog.

„Am vorbit cu ministrul Cătălin Predoiu. În acest moment, aceste teste (rezultatele testelor antidrog n.r.) se fac într-o perioadă mult prea lungă. Eu cred că legea este bună, ea există și în Germania, și în Spania. Eu cred că statul român trebuie să dea un răspuns în timp real, la testele de sânge, în 48-72 de ore. Am înțeles că dacă iei Nurofen, testele ies pozitive. Eu nu cred că este o catastrofă pentru că timp de două zile rămâi fără permis. Această capacitate nu o are România, la IML durează 3-4 luni. Am înțeles că un aparat de testare este în valoare de 3-400.000 de euro, nu e un capăt de țară. Se pierd prea multe vieți ale tinerilor.

În Austria se confiscă mașinile, și în Italia, și în Belgia. Statul are obligația de a salva vieți. Vom vedea dacă cifrele vor scădea (n.r. dacă are în vedere să se emită o lege de confiscare a mașinilor celor care circulă cu viteză)”, a spus Marcel Ciolacu, sâmbătă, la Palatul Parlamentului.

