Oricine poate să o pățească! E de noaptea minții: Ce faci atunci când un bancomat îți sustrage banii și te lasă cu ochii în soare - foto

O procedură simplă, pe care am mai făcut-o de nenumărate ori, mi-a dat acum mari bătăi de cap! De la început precizăm că acest text nu acuză pe nimeni, ci prezintă obiectiv o stare de fapt, care se poate întâmpla oricui! Mai mult, scopul este conștientizarea cetățenilor, în a păstra orice tip de chitanță pe care o primesc, atunci când doresc să plătească o factură! Este foarte important acest lucru și voi argumenta de ce, în rândurile de mai jos. În caz contrar, poți rămâne cu banii luați și cu ochii în soare, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat!

Ce s-a întâmplat atunci când am dorit să plătesc o factură de utilități la un ATM al unei bănci

Am vrut să plătesc o factură la utilități, respectiv la gaz, la un ATM al unei bănci din incinta unui mall din cartierul Gheorgheni, din Cluj-Napoca. Prin urmare, am făcut pașii banali, simpli, ca până acum. Am scanat factura. ATM-ul mi-a afișat suma pe care trebuie să o plătesc. Am selectat să plătesc cash, deoarece nu am cont la ei. Apoi, ATM-ul a oferit o prechitanță pe care scria: Vă rog să păstrați această chitanță până la finalizarea tranzacției!

Foto

Surpriza neașteptată, neplăcută!

Apoi, am depus banii în locul special al ATM-ului băncii, care mi-a "înghițit" banii, nimic special până acum. Însă, supriza neașteptată și neplăcută s-a produs după doar câteva secunde! În loc să îmi dea chitanța propriu-zisă pentru banii depuși, ca dovadă a înregistrării plății facturii la gaz, am fost lăsat cu ochii în soare, mă rog, în tavan, că eram în mall, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat! Evident, plata nu a fost înregistrată, nu apărea factura ca fiind plătită la compania de gaz. Practic, am rămas fără bani, fără chitanță, fără să mi se înregistreze plata facturii! Iar bancomatul funcționa în continuare ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, "pândind" o nouă victimă.

Ce e de făcut în acest caz, după ce bancomatul îți înghite banii și nu îți dă chitanța propriu-zisă?

Ce e de făcut în acest caz? Este un amplu proces birocratic în a-ți recupera banii. În primul rând, trebuie să suni la numerele de telefon ale băncii și să afli de care sucursală aparține bancomatul. Apoi, după ce stai minute în șir la telefon trebuie să te prezinți la bancă și să depui o cerere să ți se înapoieze suma și să descrii ce s-a întâmplat. Bineînțeles că după timpul pierdut la bancomat și dat telefoane, a venit momentul să pierd timp și la bancă, așteptând la rând, după alți clienți, ca să depun cererea și să las un număr de telefon pentru a fi sunat când se va soluționa.

Aspect cheie

Un aspect cheie este, repet, păstrarea prechitanței de care am amintit, pentru că acolo scria și numele ATM-ului, respectiv MBA****. Dacă nu păstram chitanța și nu știam cum se numește ATM-ul, ar mai fi durat câteva minute până când angajata băncii ar fi identificat bancomatul.

Practic, de la bancă ai rămas cu promisiunea că te vor suna, nu s-a întâmplat așa, atunci când ți se va soluționa cererea, negativ sau afirmativ. După câteva zile, eu am sunat, din nou, la bancă să văd dacă s-a soluționat cererea, însă fără a mi se oferi detalii la telefon, desigur, probabil din cauza GDPR. Și a fost nevoie să mă duc iar la bancă, în persoană, pentru a mi se comunica ce se întâmplă, deoarece la telefon nu se putea verifica. Nu a fost posibil să dau un CNP/nume la telefon, pentru a se verifica starea cererii mele de a mi se înapoia banii sustrași de bancomatul lor.

Într-un final, după alte minute pierdute, am ajuns la ghișeu și am întrebat care este stadiul cererii mele. Mi s-a comunicat că răspunsul este favorabil și că îmi vor da banii înapoi, adică banii sustrași de ATM. După alte minute de așteptare mi s-au înapoiat banii.

Întrebări

Întrebările sunt următoarele: De ce un așa lung proces birocratic, pentru a-ți recupera banii- sustrași de un ATM, fără să îți dea chitanță? De ce atâta pierdere de timp și de resurse pentru eroarea unui bancomat? Cine plătește pentru astfel de erori? Dacă era un vârstnic sau o altă persoană care nu este obișnuită cu tehnologia, care, iată, dă rateuri, ce făcea? Cum proceda? În schimb, nu am primit nici măcar scuze verbale, oricum nu mă așteptam, dar mi-am recuperat banii.

De asemenea, am înțeles de la un tehnician că tot oamenii ar fi de vină, pe motivul că introduc în ATM-uri bancnote îndoite. Și, atunci, de ce ATM-ul îți sustrage banii și nu se blochează instant dacă oamenii, să zicem, ar introduce bancnote îndoite înaintea ta? De ce ATM-ul funcționează în continuare, dacă o persoană care a fost înaintea mea la bancomat ar fi introdus bancnote îndoite?

