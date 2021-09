Orban, atac la Cîţu: Ia decizii fără să se mai consulte cu preşedintele partidului. A aruncat în aer coaliţia

Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat acuzații grave la adresa lui Florin Cîțu. Invitat luni seara la Realitatea Plus, Ludovic Orban a spus că Florin Cîțu "a aruncat în aer coaliţia". Potrivit lui Orban, probleme în coaliție, dar și în PNL, au început să apară odată cu începerea campaniei pentru șefia Partidului Național Liberal. Până la acel moment lucrurile mergeau bine, susține Orban, care dă vina pe campania internă a PNL și atunci când vorbește despre scăderea dramatică din sondaje. "Lucrurile au luat-o razna", a mai susținut Orban, afirmând că puntul culminant a fost pe 1 septembrie, atunci când premierul l-a demis pe ministrul Justiției, Stelian Ion, fără să se consulte cu el sau cu ceilalți membri ai coaliției.

"Din momentul în care a început campanie internă în Partidul Național Liberal, trebuie să rețineți, la momentul respectiv, PNL era stabilizat pe 26-27%, scor pe care l-au dat toate sondajele de opinie, pe toată perioada cam până la data de 1 iulie .Atâta timp cât autoritatea mea de președinte al partidului Național Liberal a fost respectată și atâta timp cât organismele statutare ale PNL au funcționat normal, nu în regim de concurență dură pentru președinția partidului, am luat decizii înțelepte, am menținut coeziunea coaliției și am căutat să facem ceea ce am promis românilor.

Orban: Lucrurile au luat-o razna

Din păcate lucrurile au luat-o razna, mai ales în urmă ci aproximativ o lună, o lună jumătate, în care atât Florin Cîțu, cât și susținătorii domniei sale au considerat că nu mai trebuie să respecte președintele Partidului Național Liberal, nu mai trebuie să respecte experiența, buna-credință, capacitatea de a lua decizii corecte și au început să facă tot felul de ședințe la convocarea nu știu cui, premierul Florin Cîțu să ia decizii fără să se mai consulte cu președintele PNL și mai ales, să ia decizii care au ieșit din cadrul deciziilor și dezbaterilor pe care le-am avut la reuniunile de coaliție. Totul a culminat cu ziua de 1 septembrie, care pur și simplu a aruncat în aer coaliția.", a declarat Ludovic Orban la Realitatea Plus.