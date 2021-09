Oracolul vedetelor. 20 de lucruri despre Doru Trăscău, liderul trupei The Mono Jacks

Îți mai amintești oracolul din copilărie? Toate acele gânduri așternute într-un caiet nemuritor. Secretele „bine ascunse” pe care le împărtășeam cu colegii și prietenii, dar și emoția cu care citeam răspunsurile lor. Spectacola.ro a „reînviat” acel oracol, dar online. Doru Trăscău, liderul trupei The Mono Jacks a acceptat provocarea.

Doru Trăscău, fondatorul trupei The Mono Jacks, a acceptat provocarea SPECTACOLA. Iată răspunsurile artistului:

1. SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Doru Trăscău: Nu-mi aduc aminte un vis pentru care să fi făcut vreo obsesie dar stiu că m-am visat artist și am exersat în fata vitrinei cu bibelouri de nenumărate ori.





2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie

Doru Trăscău: În clasa a 4-a am luat o notă proastă, cred că prima mea notă proastă. Pentru că eram premiant, și pentru că în ochii mamei mele aceasta nota era inacceptabilă, mama a decis să nu mai lase să merg în excursia deja plătită.

Era excursia de final de clasa a 4-a, excursie în care dacă nu mergeam, ratam două personaje feminine foarte importante pentru mine. Doamna învățătoare Musat, pe care o iubeam tare mult și pe Mihaela, colega de care eram îndrăgostit. În ciuda interdicției, eu am plecat de-acasă în excursie. M-am prezentat la autocar și pe parcursul zilei îmi tot spuneam "TRĂIEȘTE MOMENTUL, CE O SĂ URMEZE ACASĂ O SĂ VEZI MAI ÎNCOLO".

Ai mei erau disperați și așa cum mă așteptam, atunci când am ajuns acasă mi-am luat o mamă de bătaie de la tata. După ce am încasat cafteală m-am dus la baie să mă spali pe ochi și așa plâns și cu fata roșie am început să cânt, spre disperarea tatălui meu, care a înjurat neputincios.

