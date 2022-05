OMS. Europa este afectată de o epidemie de obezitate

Obezitatea a atins „proporții epidemice" în Europa, afirmă Organizația Mondială a Sănătății. Un raport important arată că această boală provoacă 200.000 de cazuri de cancer și 1,2 milioane de decese pe an.



OMS lansează un avertisment dur, în timp ce un raport constată că obezitatea provoacă 200.000 de cazuri de cancer pe an în Europa, notează The Guardian.



În primul studiu de acest fel din ultimii 15 ani, OMS arată că ratele de supraponderabilitate și obezitate au atins niveluri mortale și „continuă să crească".

Nicio țară din Europa nu este aproape de îndeplinirea obiectivului

Potrivit raportului, nicio țară din Europa nu este pe cale să îndeplinească obiectivul global al OMS privind bolile netransmisibile (NCD) de a opri creșterea obezității până în 2025.



În întreaga Europă, 59% dintre adulți sunt supraponderali sau obezi, la fel ca și 8% dintre copiii sub 5 ani și unul din trei copii de vârstă școlară.



Prevalența obezității în Europa este mai mare decât în orice altă parte a lumii, cu excepția Americii, potrivit raportului prezentat la Congresul european privind obezitatea.



Obezitatea este legată de o serie de alte boli, inclusiv complicații musculo-scheletice, diabet de tip 2, boli de inimă și cel puțin 13 tipuri de cancer. Raportul a precizat că excesul de grăsime corporală duce la deces prematur și reprezintă un factor de risc major pentru dizabilități.



„În întreaga regiune europeană a OMS, este probabil ca obezitatea să fie direct responsabilă pentru cel puțin 200.000 de noi cazuri de cancer anual, această cifră urmând să crească în următoarele decenii", se arată în raport: „pentru unele țări din regiune, se preconizează că obezitatea va depăși fumatul ca principal factor de risc pentru cancerul care poate fi prevenit".

Mai multe femei obeze decât bărbați în Europa

Dintre toate țările din Europa, primele locuri sunt ocupate de Israel, Malta, Turcia și Marea Britanie.



Raportul a constatat că bărbații europeni sunt mai predispuși la supraponderabilitate sau obezitate în general, deși în Europa sunt mai multe femei obeze (24%) decât bărbați (22%).



Persoanele obeze au fost afectate în mod disproporționat de pandemie, se arată în raport. Au avut loc schimbări nefavorabile în ceea ce privește consumul de alimente și modelele de activitate fizică, care vor avea efecte de durată asupra sănătății oamenilor timp de mulți ani și care vor necesita eforturi semnificative pentru a fi modificate.



Cauzele obezității sunt mai complexe decât o dietă nesănătoasă și inactivitatea fizică. Raportul a afirmat că „factorii de mediu specifici vieții în societățile europene moderne, puternic digitalizate, sunt, de asemenea, factori care determină obezitatea", cum ar fi vânzarea online a alimentelor nesănătoase pentru copii și proliferarea jocurilor sedentare online.



Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa, a declarat că redresarea „epidemiei de obezitate” în Europa este încă posibilă: „prin crearea unor medii mai favorabile, prin promovarea investițiilor și a inovării în domeniul sănătății și prin dezvoltarea unor sisteme de sănătate puternice și rezistente, putem schimba traiectoria obezității”.



În raport se cere un angajament politic la nivel înalt pentru combaterea obezității, alături de măsuri precum taxe pe zahăr pentru băuturile zaharoase și subvenții pentru alimente sănătoase.



Potrivit raportului, trebuie să se pună capăt comercializării de alimente nesănătoase către copii.



Alte măsuri menționează limitarea „proliferării punctelor de vânzare de mâncare de tip take away", etichetarea corespunzătoare a alimentelor pentru copii și introducerea în lege a standardelor nutriționale pentru alimente în medii precum grădinițele.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News