Octavian Țîcu, candidat în Republica Moldova în primul tur: O victorie pro-rusă ar fi un eșec impardonabil. S-ar putea să dizolve Parlamentul

El își exprimă susținerea pentru Maia Sandu și îndeamnă populația să participe la vot, avertizând că o prezență pro-rusă la conducerea țării ar avea consecințe grave pentru relațiile cu România și securitatea Ucrainei. DCNews a vorbit cu fostul candidat despre riscurile și îngrijorările cu care se confruntă, în aceste momente, Moldova.

"Îngrijorări sunt, în primul rând legate de organizarea frauduloasă a aducerii alegătorilor, atât prin avioane charter care s-au făcut în Rusia, dar și în Turcia, Azerbaidjan și Belarus. A doua îngrijorare este legată de aducerea votanților transnistreni în mod organizat, o prezență masivă la secțiile de votare din localitățile aflate în proximitatea regiunii, cozi de mari dimensiuni. Avem, practic, o dublare a numărului de votanți în acele zone, comparativ cu primul tur.

Nu sunt atât de masive cum au fost în 2020 când era plin de autocare. Guvernarea de atunci era mai mult pro-rusă și s-au putut, cumva, face aceste manevre. Acum, autoritățile au luat măsuri în a descuraja venirea autocarelor.

Avem o mobilizare mai sporită de alegători, undeva cu 4% mai mult față de primul tur, până la această oră. Diaspora este mult mai mobilizată, iar Chișinăul începe să vină masiv. La Chișinău, de obicei, pentru votantul pro-rus se votează mai mult în prima parte a zilei, iar pentru candidatul pro-european se votează în a doua parte a zilei, până spre seară. Din estimările mele, cred că Maia Sandu va avea un scor favorabil. Eu am votat cu Maia Sandu.

În această campanie au fost doar doi candidați pro-europeni, eu și doamna Maia Sandu. Am discutat cu doamna președinte despre lucrurile pe care urmează să le facem împreună. I-am spus că situația nu este tocmai roz. Chiar dacă o să câștige alegerile prezidențiale, este foarte important să nu pierdem alegerile parlamentare de anul viitor.

Alegerile parlamentare sunt vitale pentru că majoritatea parlamentară formează Guvernul, controlează instituțiile statului și controlează și președinția. Un președinte pro-european, pentru a fi eficient, are nevoie de o majoritate parlamentară. De aceea, noi am luat în considerare mai multe chestiuni și acțiuni de viitor, ne-am solidarizat și am susținut candidatura doamnei Maia Sandu, și am îndemnat nu doar votanții noștri, ci pe toți cetățenii Republicii Moldova să se mobilizeze, să iasă la vot. Este evident că această consolidare ne va ajuta, atât în acest scrutin, cât și în alegerile de anul viitor.

Evident că, dacă vom avea un președinte pro-rus, vom fi într-un impas, pentru că vom avea un președinte pro-rus cu o majoritate pro-europeană în parlament. S-ar putea întâmpla ca acest președinte să forțeze mâna încercând să dizolve parlamentul, exact cum s-a întâmplat în 2020 cu victoria Maiei Sandu. În 2020 parlamentul a fost dizolvat și am avut alegeri anticipate în 2021. Ar putea fi un scenariu similar. Atunci, evident, lucrurile s-ar destabiliza profund, deoarece miza ar fi alegerile parlamentare.

Momentan, eu cred că nu va fi un pericol iminent victoria forțelor pro-putiniste, dar, evident, pierderea alegerilor parlamentare ar însemna un revers pentru Moldova după ce a primit statutul de țară-candidat pentru Uniunea Europeană. Ar fi ceva impardonabil, mai ales pe fondul eșecului din Georgia în care forțele pro-europene au fost înfrânte de opoziție și pe fundalul dificultăților din Ucraina. Nu putem și nu ne permitem să pierdem aceste alegeri.

Mobilizarea este maximă! O victorie a forțelor putiniste ar apropia și mai mult Rusia de Uniunea Europeană. Ar fi o mare problemă, în primul rând pentru viitorul integrării europene, ar fi un eșec al politicilor europene de extindere. Putin ar jubila, iar propaganda lui ar extrapola această victorie, considerând-o un eșec al politicilor europene după Georgia și Moldova.

Riscurile sunt majore și pentru România, pentru asta ar însemna o altă conducere - de obicei ostilă României, axată pe aceste dispute identitare de genul moldovean-român, limba moldovenească-limba română, și multe alte lucruri care s-au întâmplat și anterior.

Ar fi neplăcut și pentru Ucraina, pentru ca s-ar trezi cu un regim putinist în spate, cu o regiune separatist transnistreană activată și gata să ia cu asalt Odesa și alte părți pe care Rusia le are în vedere. Asta e miza mare a alegerilor de astăzi!", a spus Octavian Țîcu, candidat în primul tur la alegerile prezidențiale din Republica Moldova.

