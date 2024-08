O tânără reclamă apariția tot mai multor ''persoane dubioase'' în Cluj: Nu îmi era frică până acum, însă incidentul acesta m-a pus pe gânduri 

Tânăra, care spune că locuiește de 5 ani în Cluj-Napoca, a detaliat incidente avute cu persoane, catalogate ca fiind dubioase, prin comportamentul lor reprobabil.

Ce a pățit: De obicei nu mă sperie cazurile acestea, dar...

”Azi dimineața in jurul orei 10 am fost agresată de un homeless in stația de bus de la gara. Inițial, acest personaj vine către mine destul de hotărât si întinde mana înspre mine destul de violent, vrând sa mă prindă. Noroc ca am reacționat repede si am reușit sa sar in lateral, ca altfel chiar m-ar fi atins. Menționez faptul ca in stație erau circa vreo 10 oameni, iar nimeni nu a zis nimic, doar s-a uitat ciudat. M-am îndepărtat de acest personaj, care părea ca se calmase, insa a început sa se ia de celelalte persoane din stație.

După ceva timp vine înspre mine din nou, iar eu mă deplasez, again in direcția opusă. Asta s-a întâmplat de vreo 3 ori in total. Intre timp a reușit sa se ia si de un cuplu, vrând sa pună mana pe prietena tipului. Tipa, înjura si se tot dădea după oameni. In final, dintre toți un singur tip are curajul sa ii spună sa se liniștească si sa lase lumea in pace.

De obicei nu ma sperie cazurile acestea, insa acest om era total imprevizibil. Acum stătea liniștit, acum venea înspre tine parca pornit sa facă ceva, acum tipa si înjura. Mi-a fost mai degrabă frica sa nu scoată vreun cuțit. Punctul culminant a fost când am observat ca s-a si urcat in același bus cu mine. evident ca si acolo tipa si deranja lumea. Am avut noroc ca mai era lume in bus si am reușit sa mă ascund de el după niște oameni si ca s-a dat jos cu o stație înaintea mea. Si ce sa vedeți, fix când se da jos in stație in piața Marasti se întinde sa apuce o fetiță de maxim 4-5 ani, moment in care mama fuge repede si își ia copilul in brațe si fuge”, a scris tânăra pe o rețea socială.

Alt caz incredibil relatat. Ce este de făcut?

”Acum o săptămâna mă plimbam pe Horea, lângă facultatea de Litere observ un alt personaj, un domn gras, cu parul lung si alb care avea mana in pantaloni si își fr#ca "organul genital" ziua in amiaza mare. Menționez ca acest domn nu era homeless, ci era chiar îngrijit. Tot in aceeași zi mă duc in parc cu hamacul si destul de aproape de mine se aseaza un alt personaj din acesta dubios care la un moment dat începe sa tipe si sa cânte. Măcar acesta din urma nu părea deloc violent, l-am mai văzut recent si chiar daca e evident ca are probleme, nu pare sa fie o amenințare.

Anyways, locuiesc in Cluj de 5 ani, in aceeași zona, si pot spune ca niciodată nu am văzut atâtea personaje dubioase. Nu îmi era frica pana acum, insa incidentul de azi m-a pus pe gânduri. Mi-e si ca daca suni poliția e fix degeaba; atâta timp cât nu îți face nimic, ei nu au ce să-i facă, totuși niciodată nu știi când se poate întâmplă ceva.

PS: pentru cei care vor sa recunoască aceasta persoana, este un homeless cu un ochi alb, merge puțin șchiop insa are ceva viteza (chiar si pentru un șchiop), slab si îmbrăcat cu o geaca neagra destul de mare si o ciapica”, a relatat tânăra pe rețeaua socială Reddit.com.

