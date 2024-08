O româncă a dispărut în Istanbul. ”Distribuiți acest anunț pentru a ne ajuta să o găsim pe Nicoleta! Orice informație contează!”. FOTO în articol

Originară din Câmpulung, Argeș, românca, pe numele său Nicoleta Melania Toma, a dispărut în timp ce se afla în vacanță în Istanbul. Nicoleta are 39 de ani, 1,60 m și 70 de kilograme, arată Poliția Română. Are părul negru, drept, de lungime medie, și ochii căprui. În data de 15 august, aceasta a plecat în vacanță în Istanbul. Din 17 august, a dispărut.

”Dacă aveți informații vă rugăm să contactați imediat la numerele de telefon. Date de contact: (0746) 632 609, (0752) 081417, (0721) 144 932. De asemenea, puteți contacta Poliția la numărul de urgență 112. Distribuiți acest anunț pentru a ne ajuta să o găsim pe Nicoleta! Orice informație contează!” arată un mesaj publicat pe Facebook. Aceasta era cazată într-un apartament din zona Beyoğlu.

Altă dispariție în Istanbul. Misterul din jurul inginerului găsit după o lună

În 2018, un alt român a dispărut cam în aceeași perioadă în Istanbul. El a fost găsit atunci după o lună, incoerent, și repatriat. Românul vizita Topkapi, alături de familie, când s-a abătut de la traseu și a dispărut fără urmă. Niște cetățeni turci l-au găsit pe român atunci, rătăcind pe străzile din Istanbul. Bărbatul este din Ploiești, iar, după repatriere, a fost internat la Spitalul Elias din București. Familia încerca, la acel moment, să afle ce s-a întâmplat cu bărbatul în luna în care a dispărut.

Poliţiştii spuneau că nu l-au putut audia pe bărbatul de 51 de ani, inginer în Ploieşti. Starea sa psihică nu a permis anchetatorilor să afle ce i s-a întâmplat în intervalul scurs de la dispariţie.

Bărbatul dispăruse în condiţii neclare în timp ce se afla cu soţia, fiica şi alte câteva rude în vacanţă, în Istanbul. Erau cu toţii în curtea Palatului Topkapi, când el s-a dus să cumpere bilete de intrare. Nu s-a mai întors, iar de atunci n-a ştiut nimeni nimic de el.

Când a fost găsit pe străzi, bărbatul știa numele soției și pe cel al fiicei, dar și că este din România. Și cam atât. Era murdar, slăbit și nu mai avea nici verighetă. A trăit, în luna în care a bântuit pe străzi, din mila trecătorilor, cu apă și covrigi. Era îmbrăcat ca-n ziua dispariției. A crezut că tinerii care l-au ajutat erau niște persoane cărora le pusese o centrală pe gaz.

