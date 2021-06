O femeie din Satu Mare a incendiat două mașini, încercând să facă o ciorbă la butelie / Video

O femeie în vârstă de 60 de ani, din Satu Mare, a incendiat două mașini, în încercarea de a face o ciorbă, la butelie, într-o parcare publică. N-a apucat să facă mâncare pentru că butelia a explodat.

Femeia, care lucrează ca vânzătoare de legume la piața din zonă, a vrut să facă o ciorbă după o zi de muncă, între cele două mașini ale familiei.

'A explodat fără să apuc să fac mâncare, numai când am deschis-o', a spus femeia, potrivit Observator.

Văzând la ce s-a ajuns, femeia s-a speriat și a cerut ajutor. Flăcările ajunseseră deja la stâlpii de înaltă tensiune și se extindeau rapid spre mașinile din parcare. La fața locului s-au deplasat cinci subofițeri cu o autoutilitară de stingere cu apă și spumă, a informat purtătorul de cuvânt al ISU Satu Mare, Bianca Timiș.

A rămas fără cină, dar și fără autoutilitara care îi era și dormitor, abia cumpărată. Celălalt vehicul a fost parțial distrus.

'A explodat butelia și a luat foc. Am vrut să îmi fac ceva de mâncare, dar nu am apucat. Cum am deschis-o, cum a luat foc. Nu știu de la ce, oare de la căldură, că o stat în mașină? A venit un domn, un trecător, și a împins-o cu piciorul, dar mai tare a ars', a mai spus femeia pentru PresaSM.

Întrebată dacă a avut asigurare, femeia a mărturisit că n-a apucat să facă.

Nicio persoană nu a fost rănită în incendiu.

În luna mai, o femeie a murit după ce i-au luat foc hainele când făcea mâncare

O femeie în vârstă de 80 de ani, din Livezile, județul Alba, a murit, în luna mai a.c., după ce hainele cu care era îmbrăcată au luat foc în timp ce făcea mâncare.

Potrivit Poliției Alba, femeia de 80 de ani, din comuna Livezile, a murit din cauza arsurilor care i-au afectat o mare parte din corp. Se pare că acesteia i-au luat foc hainele în timp ce făcea mâncare.

Ea a fost gasită în curtea locuinței, de către fiul său, când acesta s-a întors acasă.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs acest incident, transmitea Mediafax.

O altă femeie a fost aproape de a-și da foc la casă după ce a uitat o oală de mâncare pe foc

În luna februarie a anului 2021, o femeie din Sibiu a fost aproape de a-și da foc la casă după ce a uitat o oală de mâncare pe foc. Pompierii militari ai Detașamentului Sibiu au fost alertați atunci de fiul femeii care venea spre casă, cu privire la faptul că un fum gros iese din garsonieră.

La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.

„S-a intervenit pentru deblocarea ușii și ventilarea spațiului. Femeia de cca 52 de ani a fost găsită căzută în locuință și ii s-au acordat îngrijiri medicale, acesta refuzând ulterior transportul la spital. Intervenția promptă a salvatorilor sibieni a condus la înlăturarea pericolului de aprindere a întregii încăperi (bucătăria).”, transmitea atunci purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Alina Voina, potrivit oradesibiu.ro.