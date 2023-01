Numerologul Romeo Popescu, previziunile anului 2023 pentru fiecare cifră de destin. Cine va avea un enorm succes. ”Îl vor apuca pe Dumnezeu de picior”

Dacă anul 2022 a fost un an concluzie, anul 2023 este un an de început, spune numerologul Romeo Popescu, invitat al lui Răzvan Dumitrescu, în emisiunea ”Subiectiv” de duminică. ”În 2023 va începe o perioadă de trei ani care va spune ceva” spune el. Deciziile care se iau în acest an ne vor influența până în 2025, inclusiv, conform numerologului. ”Anul universal 7 (2+2+3) este un an spiritual, dar nu în sensul că mergi să te rogi, ci în sensul în care vezi lucrurile pe care până acum nu le-ai văzut, vezi și lucrurile ascunse, deci este un an care se duce în zona de profunzime. 7 este o cifră care nu acceptă compromisuri, este o cifră de aer. Foarte multe lucruri care se vor întâmpla vor fi simțite, dar nu vom ști de unde sunt” spune Romeo Popescu.

”Este cel mai rău lucru cu putință, pentru că atunci când te lovește și nu-ți dai seama de unde-ți vine palma, intri în panică” a remarcat jurnalistul Răzvan Dumitrescu, fapt confirmat de Romeo Popescu. Numerologul spune că este un an al singurătății în acest sens: ”Mai bine stai în pătrățica ta și vezi, ca observator, ce se întâmplă”. Apa este secondată de un element de foc (cifra cinci, rezultată din 23), dar și de aer. Nu avem, în schimb, pământ, ceea ce înseamnă că nu va exista stabilitate: ”Nu ai nevoie la un an de început să ai ceva stabil, se vor mișca lucrurile”.

Cifra 7 este ”masculină în numerologie, ceea ce înseamnă că există o incisivitate. Cifrele impare de destin vor fi mai bine aspectate în 2023”. Cifra de destin rezultă din adunarea tuturor cifrelor din data nașterii până la reducerea la o cifră de la 1 la 9.

Iată previziunile pentru fiecare cifră de destin în anul 2023:

Cifra de destin 1 va avea un succes social destul de puternic. Oamenii cu cifra 1 au destinul conducătorului, al liderului, este cel care vrea să conducă, să iasă în față. Ei vor avea un succes foarte puternic, vor ieși în față și vor fi vizibili, iar oportunitățile vor fi sociale. Sfatul este să iasă, să fie vizibili, văzuți. Dacă ai fost corect, sincer cu societatea, succesul va fi foarte mare.

Pentru cei cu cifra de destin 2 este un an de transformare. Pot schimba lucrurile dacă ei vor face pasul spre schimbare, nu vor avea nicio oportunitate. Dacă spun că e bine așa, dacă se complac, șansa lor să nu aibă oportunități e foarte mare. Recomandarea e să acționeze spre transformare. Dacă nu, va fi un an dificil.

Cei cu cifra de destin 3 vor străluci. Vor, nu vor, vor fi propulsați, va fi un an de strălucire, își vor putea atinge orice țintă.

Cifra de destin 4 nu este favorizată în 2023, este una foarte puțin favorizată. Vor fi într-o zonă de alegere, nehotărâți, duali, au o stare de confuzie, sunt contratimp.

Cifra 5 este foarte bine aspectată, e un an de succes pe toate planurile. Condiția necesară e una clară: știi ce vrei? De obicei ei știu ce vor, să acționeze cu încredere.

Cifra de destin 6 va avea multe obstacole în zona de muncă, vor fi testați, întrebați tot timpul. Dacă nu iau notă de trecere, e posibil să fie excluși. Dacă trec testul, își păstrează poziția, dar atât. Ei trebuie să trăiască cu banii din 2022.

Cei cu cifra de destin 7 vor fi scoși din zona de letargie de oportunități. Dacă nu au planuri, va fi un an incert. Recomandarea e să vă aruncați în față cu curaj.

Cifra de destin 8 are o șansă puternică financiar. În celelalte zone, mai ales în cea afectiv-emoțională, nu vor sta foarte bine. Financiar, vor avea șanse să câștige mai mult, să fie avansați. Dacă sunt buni profesioniști și pe vocație, va fi un an foarte bun.

Cei cu cifra de destin 9 dacă știu ce vor și sunt hotărâți, îl vor apuca pe Dumnezeu de picior, nici lor nu le va veni să creadă ce șanse au. Oamenii cu destin 9 care au vrut să construiască ceva din 2017, culeg laurii în 2023. Va fi un an în care se vor bucura foarte mult și va ține 3 ani.

