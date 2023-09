Novak Djokovic a trecut printr-o perioada complicată. ”Știţi ce? Am terminat, mă opresc!”

S-a gândit să-şi încheie cariera în anul 2018, a dezvăluit soţia tenismanului sârb, numărul 1 mondial.



Novak Djokovic a dat lovitura la US Open, câştigând cel de-al 24-lea titlu de Mare Şlem, după victoria împotriva lui Daniil Medvedev în finală. Sârbul, care era deja cel mai titrat jucător din toate timpurile în competiţiile de Mare Şlem, a mărit şi mai mult diferenţa faţă de Rafael Nadal, care are 22 de succese.



Sfârşitul carierei lui Djokovic ar fi putut fi însă foarte diferit, dovadă fiind ceea ce a povestit soţia sa. În 2018, când revenea după o operaţie la cot, sârbul a pierdut în două seturi împotriva lui Benoit Paire în turneul de la Miami, ceea ce l-a făcut să se gândească la retragerea din activitatea competiţională.



"După acel meci, a vrut să se oprească. I-a adunat pe toţi membrii echipei sale şi le-a spus 'ştiţi ce: am terminat, mă opresc'. Noi am plâns şi i-am spus că nu poate face asta, că nu este momentul potrivit", a dezvăluit Jelena, soţia numărului 1 mondial, într-un interviu.



"Nu voia să joace tenis şi nici nu voia să vadă o minge. Nu voia să ştie absolut nimic", a spus Jelena.



"Însă îmi place tenisul îşi în fiecare zi îi duc pe copii pe terenul de joc. După trei zile, a venit Novak. A văzut că ne simţeam bine şi că nu era vorba de un antrenament cum era obişnuit el de ani de zile. Novak m-a întrebat dacă poate să joace şi să ia o rachetă, însă am refuzat. Am început să-l tachinez şi i-am spus că s-a retras. Că e rândul nostru să jucăm", a continuat ea.



"A servit şi a spus că asta îi face bine, apoi a revenit în fiecare zi şi în cele din urmă l-a sunat pe antrenorul său Marian Vajda şi i-a cerut să reia antrenamentele",

a conchis Jelena.



În vârstă de 36 de ani, Djokovic ocupă în acest moment prima poziţie în clasamentul ATP, pentru a 392-a săptămână în cariera sa (record absolut), conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News