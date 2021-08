Notează-ți în calendar ziua de 15 august 2021. Astrologul Daniela Simulescu lansează Astrosens.ro: Luna în Scorpion, aspect nemaipomenit

Iată interviul acordat de astrologul Daniela Simulescu despre noul site DCMedia Group, Astrosens.ro:

În 15 august 2021 lansezi Astrosens. Cum ai ales ziua?

Daniela Simulescu, astrolog DCNews și Astrosens: 15 august sună a zi importantă pentru români, a sărbătoare religioasă. Dar să nu credeți că acesta este motivul. Astrosens se adresează oricui, indiferent de religie, orientare, minoritate. Am vrut să alegem o zi între Luna Nouă de pe 8 august și Luna Plină de pe 22 august. Și cum duminică difuzăm horoscopul săptămânal, am zis să ne folosim de emisiunea din 15 august.

Mulțumesc echipei DC Media Group pentru încredere, susținere, respect și libertatea pe care mi le-au acordat în dezvoltarea acestui proiect.

În emisiunile DCNews, la început, erau persoane din zodia Leu care credeau că ai o supărare cu privire la semnul lor zodiacal. Astăzi, îți lansezi site-ul sub semnul Leului. Ai făcut astrograma?

Daniela Simulescu, astrolog DCNews și Astrosens: Bineînțeles că am făcut astrograma! Și mă bucură enorm faptul că proiectul are Soarele în Leu. De ce? Pentru că ne propunem să fie în preferințele oamenilor atunci când caută informații de calitate despre astrologie și alte domenii asemănătoare. În plus, vom beneficia de îndrăzneala, curajul și creativitatea acestei zodii. Urmăritorii s-au obișnuit deja cu stilul meu și și-au dat seama că nu am nimic personal cu ei, ci că doar îmi place să fiu ironică. Cred ca le-a trecut supărarea. Adică așa sper!

”Luna în Scorpion în 15 august. Aspect nemaipomenit pentru astrologie, psihologie și arte divinatorii”

Bineînțeles că am făcut astrograma proiectului! Două lucruri vreau să le menționez cititorilor. Luna se află pe 15 august în semnul Scorpionului, aspect nemaipomenit pentru astrologie, psihologie și arte divinatorii. Știți cine mai are Luna în Scorpion? Astrograma României de la 1 decembrie 1918. Adică acest proiect simte bine ce nu spun românii, dar ce își doresc. Și să nu uităm și de Soarele în casa 10. Astrosens va avea un cuvânt de spus în dezvoltarea astrologiei în România.

Cu Jupiter, planeta expansiunii, și Saturn, planeta timpului, aflate în semnul Vărsătorului, cel responsabil și de astrologie, cine să lanseze proiecte în 2021, dacă nu astrologii? Cunoscătorii știu ce zic.

”Astrosens va schimba percepția asupra astrologiei”

De ce va fi unic Astrosens în România?

Daniela Simulescu, astrolog DCNews și Astrosens: Pentru prima dată, un proiect de acest gen va trata în cel mai serios mod cu putință astropsihologia. Cele două discipline, astrologia și psihologia, fac echipă bună. Sensul lor este acela de a-l ajuta pe om să se cunoască mai bine.

Astrosens se va adresa atât cunoscătorilor, cât și celor care vor doar să își citească horoscopul.

Îmi place să spun că Astrosens va schimba percepția asupra astrologiei. Astrologii nu ghicesc, așa cum cred mulți români, ci oferă noi instrumente de cunoaștere, studiate pe parcursul a mii de ani.

Astrosens va promova specialiști tineri din astrologie, psihologie, numerologie, tarot, chiromanție, feng shui, astrologie chinezească. Oameni care dărâmă mituri, care sunt revoluționari, care inovează domeniile pe care le studiază. Cu alte cuvinte, oameni pe care nu îi vedeți în alte părți. Este cazul să dăm șanse și altora.

Ce ne va prezenta Astrosens pe lângă deja celebrul horoscop cu Daniela Simulescu?

Daniela Simulescu, astrolog DCNews și Astrosens: Articole în exclusivitate, analize speciale, recomandări astrologice, lecții de astrologie, dar și interviuri cu specialiști din diverse domenii.

Dacă vrei să înveți astrologie, proiectul nostru îți va fi de mare ajutor. Dar nu vreau să vă spun mai multe. Să mai rămână și surprize!

Astrologia are un public atât de mare, dovadă fiind și cei care-ți urmăresc zi de zi previziunile astrologice, vorbim de zeci de mii de oameni, zilnic. Și totuși, sunt persoane care-și citesc zodia pe ascuns. Ce crezi că-i determină să facă asta?

Daniela Simulescu, astrolog DCNews și Astrosens: A existat un moment în viața mea când și eu am procedat astfel. De ce? M-am spovedit la 14 ani și preotul mi-a zis că este un mare păcat. Dar am crescut, am devenit mai liberă și m-am schimbat. Acesta este unul dintre motive. Adică educația, mentalitatea. Altul ar fi acela că oamenii cred că apropiații vor râde de ei.

Sau ipocrizia.

În anii petrecuți deja la DCNews, care ți se par a fi necesitățile oamenilor cu privire la astrologie și ce le pregătești în acest sens?

Daniela Simulescu, astrolog DCNews și Astrosens: Nivelul de incertitudine a crescut într-un mod alarmant, mai ales în 2020. Oamenii au nevoie de ghidare, răspunsuri, direcții. Nu le mai ajunge ceea ce știau, încrederea le-a fost înșelată, lumea s-a schimbat. Așa că au început să caute în alte zări confirmare, validare și motivație.

La Astrosens, vor găsi informație corectă, de calitate și practică.

Câteva întrebări pentru cititori, să confirmăm sau să spulberăm zvonuri:

- ce e mai important, zodia sau ascendentul?





Daniela Simulescu, astrolog DCNews și Astrosens: Ambele!





- influența semnului zodiacal diferă la femei și la bărbați?





Daniela Simulescu, astrolog DCNews și Astrosens: Nu!



- e adevărat că ascendentul are o influență mai puternică după 30 de ani?





Daniela Simulescu, astrolog DCNews și Astrosens: Nimic mai fals! Și îmi pare rău că a rămas în memoria colectivă acest lucru. Ascendentul se manifestă încă din prima respirație. Pe la 30 de ani, te maturizezi și îți dai seama de el, adică de ce ai construit până în acel moment.