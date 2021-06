Mireille Rădoi: „Punctul forte al serii a fost generat de alăturarea a două instituții fundamentale ale țării noastre.”

„În ciuda vremii capricioase și a restricțiilor actuale de care am fost nevoiți să ținem cont, peste 3000 de persoane au participat la evenimentele noastre. Seara a fost deschisă de Cantus Mundi care a susținut un concert coral în limba franceză. Ulterior, punctul forte al serii a fost generat de alăturarea a două instituții fundamentale ale țării noastre: armata, reprezentată prin Fanfara – Muzica Reprezentativă a MApN și biserica, reprezentată de Grupul psaltic TRONOS al Catedralei Patriarhale. Timp de o oră și jumătate a răsunat muzica patriotică, bizantină sau folclorică, acompaniată și completată sinergic cu acordurile interpretate de fanfara militară. - a declarat Mireille Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Expoziția Bucureștiul Interbelic

Conceptul propus în acest an la BCU „Carol I” a fost legat de (re)amintirea și (re)cunoașterea valențelor francofone ale capitalei noastre, puse în valoare prin Expoziția Bucureștiul Interbelic: La Vie Parisienne. Reviste, corespondență și cărți rare au readus în fața celor care ne-au trecut pragul nostalgia Bucureștiului din secolul trecut. Atmosfera a fost întregită de recitalul de muzică clasică oferit de Fundația Culturală „Remember Enescu”. Astfel, cei 1800 de vizitatori care au ales să facă tururi ghidate ale clădirii s-au simțit cu adevărat în Micul Paris.

Vizitatorii au lăsat zeci de mesaje scrise:



„Impresionant! Într-o lume atât de informatizată, întâlnirea cu oamenii care slujesc cartea ne-a făcut o reală plăcere! Vă dorim multă sănătate și sperăm să ne revedem sănătoși.”

„The presentation was very good and full of information, specially the history of the library. And it is impressive how they reconstructed this after the revolution.”

„Intrarea fastuoasă, a lăsat loc de multă imaginație, biblioteca m-a impresionat cel mai mult prin vechimea și importanța acesteia, încât m-a convins să îmi fac și abonament. Ghidul m-a făcut să îmi imaginez această bibliotecă încă de la construirea acesteia, îndrăgostindu-mă de acest loc.”

„Mulțumim pentru această călătorie minunată în istorie și în prezent. A fost foarte interesant și vom reveni.”

„Timpul stă pe loc. 30 de minute în care ne-am transpus în secolul trecut fără să simțim lipsa agitației și rutinei zilnice. Chapeau…”arată un comunicat al organizatorilor.

Reamintim că la acest eveniment DC News a fost partener media.