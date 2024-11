NINGE în România. Lista completă a județelor afectate. Drumuri blocate și întârzieri pe aeroport

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis ieri o atenţionare Cod galben de ninsori şi intensificări ale vântului valabilă în 29 de judeţe, de miercuri seara, până joi dimineaţa, şi o informare de precipitaţii moderate, ninsori şi intensificări ale vântului pentru toată ţara, valabilă de miercuri dimineaţa până sâmbătă seara.



ANM anuțase că în Transilvania, apoi şi în Moldova vor predomina ninsorile, iar local se va depune strat de zăpadă, în general, de 5-10 cm.



S-au aflat sub Cod galben judeţele: Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Harghita, Covasna, Mureş, Braşov, Alba, Sibiu şi Hunedoara, integral, şi parţial judeţele Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Buzău. În mai multe zone din cele menționate s-a depus deja strat de zăpadă, iar ninsorile au început să creeze primele probleme.

Curse întârziate la Aeroportul Internaţional Sibiu din cauza condiţiilor meteorologice

Două curse având ca destinaţie Germania au decolat cu întârziere, joi dimineaţă, de pe Aeroportul Internaţional din Sibiu, din cauza condiţiilor meteorologice, a informat conducerea instituţiei potrivit Agerpres.



Potrivit sursei citate, este vorba despre zborurile Lufthansa Sibiu - Munchen şi Wizz Air Sibiu - Karlsruhe, iar întârzierile au fost cauzate de operaţiuni suplimentare de degivrare, necesare în condiţiile specifice sezonului de iarnă.



"Aeroportul Internaţional Sibiu funcţionează în prezent conform procedurilor specifice condiţiilor de iarnă, cu echipele şi echipamentele de deszăpezire complet mobilizate pentru a asigura siguranţa şi buna desfăşurare a operaţiunilor aeroportuare. În acest context, zborul Lufthansa Sibiu - Munchen, programat pentru decolare la ora 06,05, a înregistrat o întârziere, decolarea efectivă având loc la ora 07,56. Zborul Wizz Air Sibiu - Karlsruhe a decolat la ora 08,39 faţă de 07,25, ora programată. Întârzierile au fost cauzate de operaţiuni suplimentare de degivrare, necesare în condiţiile specifice sezonului de iarnă", precizează reprezentanţii aeroportului.

S-a depus zăpadă pe DN 24D, DN 26 şi DN 25





În judeţul Galaţi, aflat sub avertizare de Cod galben de ninsori şi intensificări ale vântului, s-a depus zăpadă pe DN 24D, DN 26 şi DN 25, anunţă, joi dimineaţa, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău, care acţionează cu material antiderapant.



"La Galaţi se acţionează pe DN 24D, DN 26 şi DN 25. S-au folosit până acum aproximativ 13 tone de material antiderapant. Drumarii acţionează cu lame pentru îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabilă şi cu material antiderapant. Circulaţi cu prudenţă şi informaţi-vă înainte de a pleca la drum", a transmis Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău.



Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a declarat că se acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant şi pe drumurile judeţene.



"Suntem în teren. Primul Cod galben de ninsoare, primele intervenţii pe drumurile judeţene. Intervenim deja cu sărăriţe (utilaje cu lamă) şi material antiderapant", a anunţat Costel Fotea, pe contul său de Facebook.



El a transmis, joi seara, că judeţul Galaţi este pregătit pentru primul cod de ninsoare al sezonului rece, stocurile de material antiderapant fiind complete, peste 1.000 de tone de material fiind aduse în depozite, iar utilajele de deszăpezire sunt pe poziţie în cele cinci baze operaţionale din judeţ - municipiul Galaţi, Matca, Balinteşti, Viile şi Costache Negri.

Traficul feroviar, afectat

Totodată, traficul feroviar este adaptat la condiţiile meteo nefavorabile înregistrate pe raza judeţelor aflate sub Cod Galben de vânt puternic, ploi şi ninsori viscolite, probleme în circulaţie fiind înregistrate pe raza regionalelor Iaşi, Braşov şi Bucureşti, informează Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA, printr-un comunicat.



"La această oră, echipele de intervenţie acţionează în teren pe secţii de cale ferată de pe raza regionalelor Iaşi, Braşov şi Bucureşti pentru remedierea deranjamentelor înregistrate la sistemul de alimentare cu energie electrică, unde nu există tensiune în firul de contact, din cauza copacilor căzuţi pe calea ferată. În intervalul orar necesar operaţiunilor de verificare şi intervenţie, traficul feroviar pe distanţele respective a fost oprit pentru a permite accesul şi intervenţia drezinelor şi a personalului specializat, trenurile care circulau pe traseele respective fiind oprite în alte staţii de pe traseu", se menţionează în comunicat.



Se intervine cu drezine pantograf şi cu personal propriu pe raza Regionalei CF Iaşi, pe intervalul de staţii Grădiniţa - Lunca Ilvei, unde sunt în desfăşurare lucrări de repunere sub tensiune a liniei de contact. În prezent, este afectată circulaţia a trei trenuri de călători, care staţionează în gările adiacente.



Pe raza SRCF Braşov, între staţiile Topliţa şi Gălăuţaş circulaţia feroviară este temporar oprită din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (ninsoare viscolită), fiind afectată în prezent circulaţia a trei trenuri de călători, IRN 407, R 4506 şi R 4503.



Între staţiile Timişu de Sus şi Dârste, circulaţia trenurilor se realizează pe firul I, deoarece pe firul II nu există tensiune. Se intervine cu drezina pantograf pe firul I pentru remedierea deranjamentului.



Pe raza SRCF Bucureşti, în staţia CF Sinaia (linia 1 şi 2) şi pe distanţa Sinaia - Valea Largă, fir II este scoasă accidental de sub tensiune linia de contact din cauza copacilor căzuţi. Circulaţia feroviară se realizează pe firul I. Se intervine pentru remedierea deranjamentului cu drezina pantograf.



Pe raza regionalelor CF Iaşi, Braşov, Bucureşti şi Timişoara sunt activate comandamentele locale şi personalul feroviar acţionează şi intervine, după caz, pentru ca circulaţia feroviară să se desfăşoare continuu şi în siguranţă.



"Menţionăm că în această perioadă, angajaţii companiei CFR SA, administrator al infrastructurii feroviare, verifică permanent starea infrastructurii pe toate secţiile de cale ferată, iar pe segmentele unde situaţia o impune se va interveni cu personal de specialitate şi utilaje pentru remedierea tuturor deranjamentelor tehnice", subliniază sursa citată.

Stratul de zăpadă în Munţii Rodnei a ajuns la 25 de centimetri. Se circulă în condiţii de iarnă

Stratul de zăpadă în Munţii Rodnei, la staţia meteorologică Izer, a ajuns la 25 de centimetri, iar pe toate tronsoanele de drumuri naţionale şi judeţene din zona de munte se circulă în condiţii de iarnă, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş, Dan Bucă.



"Stratul de zăpadă măsoară până la 25 de centimetri la staţia meteo Iezer, 15 centimetri în Baia Borşa, 12 centimetri în Poiana Borşa, 8 centimetri la Moisei şi 4 centimetri la Săcel", a spus Dan Bucă.



Pe DN 18, în Pasul Prislop, conexiunea dintre judeţul Maramureş cu Suceava, s-a depus un strat subţire de zăpadă, iar vizibilitatea în trafic e sub 50 de metri.



"Pe DN 18, în Pasul Prislop (1.400 de metri altitudine), spre vârf, km 180, se găseşte depus un strat de zăpadă frământată care măsoară între 0-2 cm. Se lucrează cu utilaje şi material antiderapant în Pasul Prislop. Vizibilitatea este redusă de ceaţă între km 165 şi km 175, sub 50 metri. Ninge la Vişeu, Borşa şi în vârful Pasului Prislop", a mai precizat Dan Bucă.



Conform acestuia, angajaţii Secţiei de Drumuri Naţionale au intervenit cu 16 utilaje şi au răspândit 105 tone de material antiderapant pe DN 18, DN 17C, DN 18B, DN 19 şi DN 1C, iar lucrătorii de la Drumuri si Poduri au intervenit cu 15 utilaje şi au împrăştiat 115 tone de material antiderapant pe DJ 186 şi DJ 109F.

Se circulă în condiții de iarnă și în Iași

Toate drumurile aflate în administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor Publice (DJADP) Iaşi sunt deschise joi dimineaţa, dar se circulă în condiţii de iarnă, mai transmite Agerpres.



Potrivit unei informări primite de la Consiliul Judeţean Iaşi, drumarii acţionează în prezent cu 21 de utilaje pentru curăţarea carosabilului şi împrăştierea de material antiderapant.



"Facem apel la şoferi să evite deplasările dacă nu au maşinile echipate cu cauciucuri de iarnă. Pentru informaţii legate de drumurile judeţene aveţi la dispoziţie, la orice oră, numărul de telefon de la Comandamentul DJADP: 0332 411.844", a declarat preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

În Suceava mai multe mașini au fost avariate în urma prăbuşirii unor copaci sub greutatea zăpezilor

Mai multe maşini au fost avariate în urma prăbuşirii unor copaci sub greutatea zăpezilor, au anunţat, joi, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.



Potrivit acestora, maşinile erau parcate pe străzi din municipiul Suceava.



"Intervenţiile s-au derulat în Suceava (şase misiuni, pe străzile Oituz, Tomşa, Alexandru Dracinschi, Tipografiei, Parcului şi Alexandru cel Bun). În patru dintre situaţii au fost avariate şi autoturismele parcate în zonă. În total, opt maşini afectate, unele cu avarii, altele doar cu zgârieturi", au precizat oficialii ISU.



Pentru tăierea şi îndepărtarea arborilor care au avariat maşinile au intervenit pompierii militari.



De asemenea, aceştia au acţionat şi pentru îndepărtarea unui arbore căzut pe carosabil în localitatea Solca.

Probleme și în Neamț

Circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii de iarnă în tot judeţul, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.



Pe DN 15B, în localitatea Petru Vodă, trei TIR-uri care nu aveau marfă au îngreunat circulaţia după ce au înaintat anevoios în pantă. Pe DN 15C, în localitatea Crăcăoani, mai mulţi arbori au blocat carosabilul, fiind îndepărtaţi de utilajele de deszăpezire.



"Atragem atenţia conducătorilor auto să aibă autoturismele echipate pentru condiţiile de iarnă şi să circule cu prudenţă, adaptat condiţiilor meteo şi de drum. Poliţiştii se află în teren pregătiţi să intervină atunci când situaţia o impune", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.



Potrivit ISU Neamţ, circa 350 consumatori de energie electrică din localităţile Târgu-Neamţ, Agapia, Leghin, Lunca şi Vânatori-Neamţ sunt afectaţi de condiţiile meteo.

În Hargita oamenii au rămas fără curent

Câteva mii de locuitori din mai multe localităţi harghitene au rămas fără energie electrică, joi dimineaţa, după ce ninsoarea şi vântul au afectat mai multe posturi de transformare.



Biroul de Presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Harghita a anunţat că, din informaţiile furnizate de Electrica, oraşul Bălan este nealimentat integral cu energie electrică.



De asemenea, au fost afectate 116 posturi de transformare din localităţile Tulgheş, Corbu, Capu Corbului, Borsec, Gălăuţaş, Hodoşa, Sărmaş, Topliţa, Subcetate, Bilbor, Suseni, Ciumani şi Chileni, fiind afectaţi 9.658 de consumatori.



Echipele distribuitorului de energie se află pe teren pentru remedierea defecţiunilor.



În Harghita ninge abundent joi dimineaţa şi se circulă în condiţii de iarnă, drumarii acţionând pentru deszăpezire pe toate sectoarele de drum din judeţ.

