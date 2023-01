Nicuşor Halici, prefect de Vrancea: În peste 85% din sectoarele de drum judeţean nu a existat activitate de deszăpezire

'Toată noaptea am fost pe raza judeţului şi, dacă pe drumurile naţionale, cu aceeaşi oameni, cu aceleaşi tipuri de echipamente, s-a intervenit până în jurul orei 06,00 dimineaţa şi după aceea de la 07,00, cât au reuşit să se dezgheţe şi să se dezmorţească puţin, pentru că nu lucrează în schimburi, aceşti operatori pe maşini au început din nou deszăpezirea, pe drumurile judeţene nu a existat activitate în peste 85% - 90% cred din sectoarele de drum.', a declarat Nicușor Halici.

'Dacă pe zona de sud poate nu se putea interveni pe multe dintre sectoare şi e de înţeles, am închis inclusiv drumuri naţionale, pentru că, indiferent de intervenţie, la o oră se bloca automat, în zona de munte, de la Focşani oriunde am vorbi, că ne ducem spre Gura Caliţei, spre zona montană din Nereju, Tulnici şi Soveja, acolo nu s-a intervenit, repet, nefiind niciun viscol. Nici măcar nu adia vântul, cel puţin la orele unu dimineaţa, când am ajuns eu în zona respectivă. Şi nu au intrat deloc pe parcursul zilei de ieri. Astăzi (sâmbătă - n. r.) au început, timid, să intre. S-a ajuns ca anumiţi primari din aceste zone care au sectoare de drum judeţean să facă ei ceea ce trebuiau să facă cei care au semnat nişte angajamente, nişte contracte de prestări servicii', a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, Nicuşor Halici.

El a precizat că a discutat cu preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Vrancea, Cătălin Toma, despre această situaţie şi i-a cerut 'să ia măsuri' şi să sancţioneze responsabilii.

'Am fost în contact şi cu preşedintele CJ. I-am cerut să ia măsuri. Starea de alertă îl va ajuta, dacă crede că va fi nevoie, inclusiv să achiziţioneze servicii suplimentare de deszăpezire. Să vedem ce spune domnia sa. Eu i-am cerut să fie sancţionaţi toţi cei care se fac responsabili, pentru că aici nu mai vorbim doar de neîndeplinirea unor obligaţii contractuale, (...) vorbim de punerea în pericol a vieţilor. Dacă am fi avut anumite situaţii de urgenţă deosebită, era foarte complicat să ajungem în anumite zone, pentru că ei nu şi-au făcut treaba sau nu şi-au respectat nişte angajamente. (...)

Nu spun că autorităţile nu sunt de vină. Am cerut şi poliţiei judeţului Vrancea, am cerut şi preşedintelui CJ să aplice sancţiuni tuturor celor vinovaţi, care nu şi-au îndeplinit, în primul rând, obligaţiile contractuale şi responsabilităţile asumate faţă de vrânceni. Pentru că nu se poate să punem în risc inutil. Înţeleg acolo unde este viscol, dar acolo unde nu adia vântul şi nu s-a intrat, acolo trebuie luate măsuri şi sancţionaţi', a precizat Halici.

Prefectul a susţinut că are cunoştinţă inclusiv de cazuri în care utilajele de deszăpezire mergeau cu lama ridicată.

'Am constatat, am şi câteva poze făcute aseară, filmuleţe unde pe drumul judeţean era zăpadă până la genunchi când coboram din maşină. Am primit şi poze şi filmuleţe care au surprins utilajele pe drumuri judeţene cu lama ridicată pe un drum judeţean. Din păcate, e o practică se pare în ultimii ani, la unii dintre manipulanţi, că merg cu lama ridicată ca să mai facă aşa o economie de combustibil, o inconştienţă crasă care pune în pericol vieţi', a fost de părere Nicuşor Halici.

La nivelul judeţului Vrancea, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a dispus, sâmbătă, decretarea stării de alertă, ca urmare a situaţiei generate de ninsoare şi viscol.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News