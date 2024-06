Nicușor Halici, mesaj final înainte de alegeri: Știu că mulți dintre dumneavoastră v-ați pierdut răbdarea

”Duminică, sunteți chemați la urne pentru a vă alege primarul, consilierii locali, președintele Consiliului Județean, consilierii județeni. Sunt reprezentanții dumneavoastră, cei pe care îi mandatați să facă din comunitățile unde locuim, ACASĂ.

Un sat, o comună, un oraș, un municipiu, un județ nu sunt doar locuri, nu sunt doar locuințe și străzi, școli și spitale, parcuri și cinematografe, fabrici și magazine.

Ele sunt toate acestea la un loc și mult mai mult decât atât. Sunt momente, sunt amintiri, sunt prima zi de școală, prima întâlnire, sunt evenimente fericite alături de familie și prieteni, sunt emoții, trăiri, sentimente.

Și tocmai de aceea, este o mare responsabilitate a noastră, a oamenilor politici, să ne asigurăm că vă simțiți în siguranță în orice localitate, că există unități de învățământ moderne și dotate corespunzător, că infrastructura rutieră este reabilitată, că unitățile sanitare oferă servicii de calitate, că există locuri de muncă, iar oamenii de afaceri, mai mici sau mai mari, au oportunități de investiții.

Știu că mulți dintre dumneavoastră v-ați pierdut răbdarea. Știu că ați fi vrut ca politicienii de ieri să se fi ținut de cuvânt și să-și fi îndeplinit toate promisiunile. Știu că ați fi dorit să promită mai puțin și să facă mai mult.

Dar noi suntem politicienii de azi. În PSD Vrancea am adus oameni din domenii diverse – medici, ingineri, profesori, juriști, agricultori - mulți dintre ei sunt tineri, avem idei noi și înțelegem că altfel trebuie să ne prezentăm în fața vrâncenilor.

Din postura de parlamentar și din cea de prefect al județului, v-am reprezentat din toate puterile, luptându-mă să aduc în Vrancea fonduri pentru drumuri, școli și grădinițe, alimentare cu gaze, sisteme de canalizare și de alimentare cu apă, etc.



Am spus-o și o repet: eu nu duc lupte politice, în această campanie am vorbit despre mine, despre echipa mea, despre ce am făcut și ce vreau să facem în continuare pentru Vrancea și pentru vrânceni. Cred într-o competiție politică onorabilă, curată, fără atacuri, o competiție despre fapte, despre proiecte concrete.

Știu că pentru mulți dintre dumneavoastră, scena politică este una spre care nu priviți de multe ori nici cu plăcere, nici cu interes. Și credeți-mă, vă înțeleg! Dar vă îndemn să ne analizați și sunt convins că veți descoperi oameni pe care vă puteți baza.



Lupta mea este pentru binele vrâncenilor! Interesul meu este dezvoltarea Vrancei!



PSD are în toată Vrancea cei mai competenți candidați la funcțiile de primari, consilieri locali și consilieri județeni. Formăm o echipă pentru vrânceni, iar obiectivele noastre sunt cele ale comunităților pe care le reprezentăm.



Așa să îmi ajute Dumnezeu!” declară Nicușor Halici, candidatul PSD la șefia CJ Vrancea.

