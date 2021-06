Nicușor Dan și Clotilde Armand nu aprobă construirea noii clădiri de la ”Grigore Alexandrescu”. Gâdea: Mă gândesc să mă plimb prin fața primăriei

"Mă gândesc să mă plimb prin fața Primăriei Sectorului 1"

"Eu mă gândesc la următorul lucru... Pentru Grigore Alexandrescu şi pentru medicii care salvează copii şi pentru încrederea pe care o am în profesorul Ulici, dacă această problemă nu se rezolvă, eu mă gândesc să mă plimb prin fața Primăriei Sectorului 1. Dacă am să fac asta, o să vă anunţ. Pe mine nu mă interesează nici de PSD, nici de USR, nici de PMP, de nimeni. Pe mine mă interesează ca aşa ceva să nu se întâmple şi, dacă am să iau această decizie, ies la plimbare. Am mai fost la plimbare, odată, la Cotroceni. Nu a fost bine pentru cine era înăuntru. Nu ştiu de ce, în mod întâmplător, au venit foarte mulţi să se plimbe pe acolo.

Nu există aşa ceva! Dacă au impresia că suntem nişte cârpe să ne calce ei în picioare, este greșit pentru că am impresia că, în această ţară, sunt nişte oameni care nu vor lăsa că spitalul pe care profesorul Ulici vrea să îl construiască să nu se construiască pentru că există nişte oameni care au impresia că pot face orice. Nu! Asta este abuz în funcţie. Eu cred că, şi din punct de vedere legal, se pot întâmpla nişte lucruri", a spus jurnalistul Mihai Gâdea, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

"Nu există în România un Centru de Mari Arşi pediatrici decent, în acest moment. Noi avem o clădire care a fost dată în folosinţă în 2006. Au trecut atâţia ani, nu mai respectă criteriile anului 2021. Suntem singurul spital din lume în care blocul operator - ortopedie este la parter, în care este o luptă pe viaţă şi pe moarte între noi şi şobolani, să nu intre în clădire. Suntem lângă metrou, avem o clădire dezafectată, facem deratizarea o dată pe săptămână, cât de des se poate şi, totuşi, mai vin şobolani. Este o clădire care stă pe nişte popi de metal, o clădire care, dacă se mişcă puţin, se prăbuşeşte şi care trebuie să fie prima demolată pentru că acolo vor fi unităţile de forţă ale primei clădiri", a spus Alexandru Ulici, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

"Dacă nu le demolăm, statul pierde 73 de milioane de euro"

"Primarul general al Capitalei, care are în subordine Muzeul Municipiului Bucureşti, mă întreabă pe mine, un amărât de manager, dacă muzeul ştie despre clădirea aia, dacă e patrimoniu sau nu. Păi, nu e în subordinea dumitale? Dacă nu le demolăm, statul pierde 73 de milioane de euro, de la Banca Mondială, pentru construirea corpului nou de spital. Domnul primar general şi doamna Clotilde Armand nu ne-au dat aprobarea să demolăm", a punctat managerul Spitalului Grigore Alexandrescu.

