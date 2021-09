Nicușor Dan îi răspunde lui Armand: Nu se pune problema ca Primăria Sector 1 să preia parcurile Cișmigiu și Herăstrău

„Nu se pune problema ca Primăria Sector 1 să preia parcurile Cișmigiu și Herăstrău, doamna primar Clotilde Armand are mult mai multe probleme de rezolvat în sectorul său și nici nu are capacitatea financiară pentru a face acest lucru. În acest moment, Primăria Sector 1 are chiar o datorie de 19 milioane lei către PMB”, a spus, potrivit Mediafax, Nicușor Dan.

Declarația primarului general al Capitalei vine după ce Consiliul Local Sector 1 a aprobat proiectul de preluare în administrare a Parcului Herăstrău și a Parcului Istoric Cișmigiu.

„Vă anunț că a fost aprobat în urmă cu câteva minute proiectul de hotărâre prin care am solicitat Consiliului General al Municipiului București trecerea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a parcului Herăstrău și a Parcului Istoric Cișmigiu. (19 voturi pentru și 6 abțineri)”, scria joi pe Facebook Clotilde Armand.