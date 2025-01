Nicușor Dan, criticat după ce a spus că Georgescu are peste 40% în sondaje. Remus Pricopie: Iresponsabil! De fapt, promovează un politician pro-rus

Nicușor Dan atrage critici pentru faptul că a anunțat un procent de 40% pentru Călin Georgescu într-un sondaj. Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, spune că ceea ce face actualul primar al Capitalei este "iresponsabil".

"Călin Georgescu NU are peste 40% în sondaje. Ce face Nicuṣor Dan este iresponsabil. El poate crede că lansarea publică a acestor informații este "strategie electorală". A procedat la fel la alegerile locale, când a spus (în aprilie 2024) că Piedone are ... peste 40% în intenția de vot. De fapt, promovează un politician pro-rus, cu discurs și acțiuni legionare și, în același timp, încearcă să arunce în nerelevanță alți candidați serioși. Nicușor Dan se prezintă ca un politician "altfel". Pare, însă, ca este "la fel". Am să revin cu un text mai amplu", a scris Remus Pricopie pe pagina sa de Facebook.

Remus Ioan Ștefureac: Încrederea românilor în Rusia este, după alegerile prezidențiale din 2024, la minimul absolut

Și sociologul Remus Ioan Ștefureac a criticat gestul lui Nicușor Dan, catalogând declarațiile acestuia ca fiind "cifre și vorbe goale de conținut". Sociologul a precizat faptul că "în realitate, atitudinea pro europeană a românilor s-a întărit, comparativ cu situația din urmă cu 3 ani."

"Zboară iar aiurea “sondaje” mistificate, neasumate, cifre și vorbe goale de conținut, dar pline de un defetism îngrozitor care alimentează anapoda o depresie socială vecină cu prostia. Un curent păgubos care începe să bântuie elitele noastre, deocamdată incapabile să proiecteze o contrapondere serioasă la o campanie de măsuri active anti-românești începută acum câțiva ani, menită să întoarcă România de la cursul ei firesc pro-european. ÎN REALITATE, atitudinea pro europeană a românilor s-a întărit, comparativ cu situația din urmă cu 3 ani. Vorbesc de atitudinea românilor măsurată de INSCOP Research după alegerile prezidențiale ratate din 2024.

Vom publica în curând rezultatele unui studiu comparativ amplu realizat de INSCOP cu sprijinul Funky Citizen la sfârșitul lui decembrie în care am măsurat indicatorii cei mai relevanți studiați în urmă cu 3 ani în cadrul unui alt proiect de cercetare (sprijinit de GMF-US) care a investigat ascensiunea extremismului în era dezinformării. Doar o cifră relevanta: încrederea românilor în Rusia este, după alegerile prezidențiale din 2024, la minimul absolut de când măsurăm noi încrederea în țări - doar 5,9%, de 11 ori mai puțin decât încrederea în UE și de 3 ori mai puțin decât încrederea în Rusia în ianuarie 2022. Prin urmare, clivajul principal nu e despre pro-UE vs. pro-Rusia, altele sunt subiectele, e adevărat unele extrem de complicate și provocatoare, dar au mai multă legătură cu economia, cu patriotismul luminat și cu modernizarea reală a țării. În curând, vom publica multe date utile și relevate cu privire la curentele dominante din societate", a scris sociologul Remus Ioan Ștefureac pe pagina lui de Facebook.

