Nicu Marcu, preşedintele ASF, despre audierile în cazul City Insurance: Am comunicat tot ce puteam să spunem

"Eu ştiu că sunteţi interesaţi de tot ce s-a întâmplat cu acest caz. De asta am şi preferat în toată perioada asta să comunicăm cât mai puţin până când ajungem în Parlament să spunem absolut tot ce s-a întâmplat cu această companie. Am fost la comisiile reunite. Am comunicat tot ce puteam să spunem. De asta a fost şi această şedinţă confidenţială. Probabil sigur nu v-a convenit acest lucru. Sunt lucruri pe care nu putem să le facem publice pentru că Autoritatea a sesizat organele de cercetare penală de când a găsit aceste lucruri. Rugămintea mea este către dumneavoastră să aveţi răbdare ca Parchetul, atunci când poate să spună, să spună tot ce am trimis noi către dumnealor. În legătură cu aspectele tehnice, vreau să vă rog să fiţi de acord ca Valentin Ionescu, directorul general care e pe acest sector şi cu ajutorul căruia s-a făcut posibilă această verificare şi această descoperire a tuturor acestor lucruri, să vă precizeze, în momentul în care stabilim de comun acord, cu privire la fiecare abatere care a fost constatată şi la fiecare posibilă infracţiune pe care o puteţi regăsi în decizia pe care am făcut-o publică. Decizie care este extrem de detaliată, dar ştiu că este şi extrem de tehnică", a spus Nicu Marcu.



Decizia privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurare - reasigurare City Insurance, constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia a fost publicată luni, 27 septembrie, în Monitorul Oficial.



În termen de 30 de zile de la data publicării deciziei, City Insurance are obligaţia predării la Fondul de Garantare a Asiguraţilor a evidenţei contractelor de asigurare în vigoare la data retragerii autorizaţiei de funcţionare a societăţii, a evidenţei complete a dosarelor de daună, precum şi evidenţelor tehnico-operative şi contabile aferente acestor contracte şi dosare în vederea publicării listei potenţialilor creditori de asigurări, beneficiari ai sumelor cuvenite de la FGA.



De asemenea, s-a dispus prelungirea duratei mandatului administratorului temporar numai pentru a se asigura de către societate predarea evidenţelor menţionate.



Pe de altă parte, City Insurance poate formula contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, însă contestaţia nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurilor.



Guvernul a adoptat săptămâna trecută o ordonanţă de urgenţă prin care Fondul de Garantare a Asiguraţilor poate efectua plăţi creditorilor de asigurări în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) de retragere licenţei de funcţionare a asiguratorului pentru care s-au constatat indicii de intrare în stare de insolvenţă.



Ministrul Finanţelor, Dan Vâlceanu, a explicat, la momentul respectiv, că ordonanţa prevede şi modificarea definiţiei plafonului de garantare, astfel încât o persoană care are mai multe poliţe de asigurare să poată fi despăgubit pentru fiecare sumă de asigurare în parte. Totodată, plafonul de garantare a fost majorat de la 450.000 de lei la 500.000 de lei.



Ordonanţa de urgenţă adoptată mai prevede că Fondul de Garantare are şi competenţa de a deschide dosare de daună, la solicitarea petenţilor, în cazul daunelor avizate la asiguratori înainte de data retragerii autorizaţiei de funcţionare, dar pentru care nu s-au deschis dosarele de dauna, precum şi de a efectua constatări suplimentare pentru dosarele deja deschise de asiguratori, potrivit comunicatului Ministerului Finanţelor.



Autoritatea de Supraveghere a Asigurărilor (ASF) a decis, recent, retragerea autorizaţiei de funcţionare a City Insurance şi a solicitat deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii pe fondul nerespectării de către asigurător a indicatorilor de solvabilitate şi lichiditate.



City Insurance S.A. este principalul asigurător românesc, cu o cotă de piaţă de 17%. A fost înfiinţată în anul 1998 de către un grup de investitori şi are sediul central în Bucureşti. Societatea are 400 de angajaţi şi 42 de birouri şi filiale, oferind o gamă largă de asigurări generale, transmite Agerpres.