Nicolae Ciucă, reproș pentru Elena Lasconi. "Dacă așteaptă să ne ducem să ne ploconim, nu se va întâmpla niciodată"

Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal (PNL), a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Elena Lasconi, candidatul USR la alegerile prezidențiale, și a spus ce îi reproșează.

"Nu ne-am mai întâlnit pentru că Elena Lasconi... Eu am discutat cu doamna Elena Lasconi. Cu toată condescența şi respectul pentru o doamnă, am rugat-o să avem discuţiile cât se poate de aşezat, fără să să ieşim dintr-un cadru în care să dea mesaje înainte de a se fi agreat ceva. În momentul în care ne pregăteam să avem o întâlnire, domnia sa a venit şi ne-a spus să ne igienizăm. Nu am mai vorbit apoi. Igienizarea a făcut-o electoratul la alegeri. Nu cred că trebuie să discutăm mai mult de atât. Şi ne-am oferit în continuare disponibilitatea.

Nu vă supăraţi... USR-ul are 8%. Dacă aşteaptă să ne ducem noi să ne ploconim, nu se va întâmpla niciodată. Şi nu sunt un om orgolios, dar atâta timp cât nu am jignit pe nimeni, nici adversari... Am fost cât se poate de echilibrat, de aşezat, dorind să nu fac altceva decât să aducem toate forţele laolaltă, să dăm un mesaj către poporul român: "Băi, fraţilor, nu se poate altfel, decât prin unitate."

Suntem atât de polarizaţi, atât de dezbinaţi, încât este foarte greu să ai un mesaj către oameni. Oamenii, preconceput, pleacă de la nişte percepţii care sunt absolut induse. Noi trebuie să vorbim cu oamenii şi să le explicăm că orice demers se face printr-o activitate comună, unitară, prin efort comun", a spus Nicolae Ciucă, la Digi 24.

"Este un semn de populism superficial"

În urmă cu o săptămână, liderul PNL, o acuza pe Elena Lasconi că arată un ”populism superficial" prin care creează panică în rândul românilor, legat de pericolul cu care ne confruntăm la granița cu Ucraina.

”Doamna Lasconi și-a exprimat dorința de a vedea politicieni serioși care iau decizii complicate. Reacția ei la amenințările de la granițele noastre arată clar că nu face parte dintre aceștia. Crearea de panică fără o evaluare detaliată a situației este un semn de populism superficial, nu de leadership adevărat. Mai ales în contextul funcției pe care vrea să o obțină, e crucial să înțeleagă cum funcționează domeniul apărării, deoarece pașii greșiți pot provoca mai mult decât o simplă situație penibilă, pot afecta grav securitatea noastră.

Rusia continuă provocările la adresa țărilor NATO. Serviciile secrete ale aliaților noștri au identificat deja multiple încercări de a ataca obiective din Regatul Unit, Polonia, Estonia sau Cehia, folosind cetățeni angajați din țări terțe ca forță contractată pentru acte de sabotaj. Dronele lansate de pe teritoriile controlate de armata lui Putin au încălcat spațiul aerian al României și Letoniei săptămâna aceasta”, a scris liberalul Nicolae Ciucă pe pagina sa de Facebook.

