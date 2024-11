Nicolae Ciucă, primul candidat la prezidențiale care a votat: Este vorba despre viitorul nostru, despre viitorul copiilor noştri

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, este primul candidat la prezidenţiale care a votat în această dimineață. Candidatul PNL la Cotroceni a ajuns în jurul orei 8.00, împreună cu soţia, la secţia de votare din comuna Baloteşti, acolo unde este arondat. El a afirmat că a votat duminică dimineaţa "pentru securitate, prosperitate şi democraţie".



"Este într-adevăr o zi importantă pentru România, este o zi în care eu, personal, am votat pentru prosperitate, securitate şi democraţie. Este o zi în care îmi pun speranţa că votul util merge către acel candidat care are onestitatea, decenţa şi pregătirea necesară să poată să gestioneze tot ceea ce ţine de responsabilităţile acestei funcţii. Am votat util pentru acel candidat care poate să reprezinte toate aceste valori ale democraţiei româneşti. Sper ca astăzi să vină la vot cât mai mulţi români, pentru că este vorba despre viitorul nostru, despre viitorul copiilor noştri", a declarat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă şi-a exercitat dreptul constituţional la o secţie de votare organizată la Grădiniţa nr. 3 din satul Dumbrăveni, judeţul Ilfov.

Câți români au votat până la ora 8:00

Precizăm că potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă, până la ora 8:00 au votat duminică, la primul tur al alegerilor prezidenţiale, 454.360 de alegători, reprezentând 2,52% din numărul celor înscrişi în listele electorale.

În mediul urban au votat 346.806 de alegători, iar în mediul rural 107.554 de alegători.

VEZI ȘI: LIVE TEXT: Alegeri prezidenţiale 2024, turul I: Prezenţa la vot a trecut de 3%



Cu urna mobilă şi-au exprimat opţiunea de vot 16 alegători.



Din cei 454.360 de alegători care au votat până la ora 8,00, 223.722 au votat în străinătate, respectiv 219.495 pe liste suplimentare, 4.227 prin corespondenţă, transmite Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News