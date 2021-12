Nicolae Ciucă, noi numiri. Marian Neacșu, secretar general al Guvernului

"Astăzi, 7 decembrie a.c., prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a făcut următoarele numiri în cadrul aparatului de lucru al Guvernului: Marian Neacșu, Secretar General al Guvernului, cu rang de ministru, Mircea Abrudean, șef al Cancelariei Prim-ministrului cu rang de ministru și Cărbunaru Jean-Dănuț, secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, purtător de cuvânt al Guvernului.", a transmis Executivul în urmă cu puțin timp.

Ciolacu: Îmi asum numirea lui Marian Neacșu

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, declara zilele trecute că îşi asumă numirea lui Marian Neaşcu în funcţia de secretar general al Guvernului.



"Am făcut această propunere domnului Marian Neacşu şi nu este atributul meu, e atributul prim-ministrului (n.r. numirea). I-am adus la cunoştinţă prim-ministrului cine dorim să fie secretarul general. Nu are nicio părere. Domnul Neaşcu este un om care a avut performanţe, un om serios", spunea Ciolacu, la România Tv.



Potrivit lui Ciolacu, condamnarea pentru conflict de interese a lui Neacşu a fost "depăşită juridic".



"Nu a fost atât de norocos ca alţi preşedinţi de exemplu de ţară, ca să dau un exemplu. Adică să înţelegem: domnul Neaşcu nu a furat nimic şi, ca mulţi alţi aleşi locali, primari, a făcut parte dintr-un consiliu de administraţie, nu a fost plătit, nici nu mai ştiu, la o şcoală sau aşa ceva, şi-a angajat fata pe o perioadă de patru luni. (...) Asta e corupţie? Am înţeles că domnul Neaşcu a avut o condamnare pe această incompatibilitate, (...) conflict de interese, dar e depăşită juridic. Domnului Neacşu nu-i apare nimic în cazier", a afirmat preşedintele PSD, conform Agerpres.



"Eu îmi asum această numire", a mai spus Ciolacu.

Marian Neacşu este vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. El a fost condamnat definitiv în 2016 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la şase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese pentru că îşi angajase ilegal fiica la biroul său parlamentar.