Jurnalistul Dan Cărbunaru este noul purtător de cuvânt al Guvernului

Născut la Brăila, în data de 14 aprilie 1978, Dan Cărbunaru a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, în 2000. Acesta are o experiență de peste 20 de ani în presă. El a fost jurnalist la Mediafax, Adevărul, Gândul, TVR, B1 TV. De asemenea, a condus departamentul de relații publice al MAI între 2005 și 2007. În 2006, Dan Cărbunaru a fondat platforma Calea Europeană.

Corespondent la Bruxelles pentru Calea Europeana, Dan Carbunaru este acreditat pe termen lung la Institutiile UE si a relatat, ca membru al delegatiei romane de presa acreditate pe langa Presedintia Romaniei, cele mai importante momente dupa aderarea Romaniei la UE.

"Dupa deschiderea seriei de Dialoguri cetatenesti lansate de Comisia Europeana in UE, Dan Carbunaru a fost ales sa modereze Dialogul Presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu cetatenii romani, pe 11 Mai 2017, la Bucuresti si pe 8 mai 2019, la Sibiu, in timpul Președinției române a Consiliului UE. Printre Dialogurile cetatenesti realizate de membri ai Comisiei Europene si moderate de Dan Carbunaru se mai numara cele realizate de Corina Cretu sau Tibor Navracsics, la care se adauga Dialogurile din Romania moderate pentru Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, liderii grupurilor politice din Parlamentul European, Presedintii Comitetului European al Regiunilor – Marku Markkula si Karl-Heinz Lambertz.

Coordonator al cursului de comunicare in Afaceri Europene pentru comunicatorii guvernamentali, organizat de Institutul European din Romania, Dan Carbunaru este expert international in comunicare, fiind invitat sa sustina pregatirea in comunicare si predarea de abilitati de public speaking judecatorilor din Republica Moldova, in cadrul unui proiect al UE.

In 2017, ca urmare a celor trei dezbateri publice Agora Future of Europe, organizate pentru prezentarea celor cinci scenarii din Carta Alba lansata de Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Dan Carbunaru a fost invitat la cel mai mare eveniment european de comunicare – EuropCom Days, la Bruxelles, pentru a tine un discurs despre angajarea in dialog cu cetatenii europeni. Dupa deschiderea seriei de dialoguri Reflecting on Europe organizate de Calea Europeana pentru Comitetul European al Regiunilor pentru promovarea Summit-ului Regiunilor din martie 2019 de la Bucuresti, organizat in marja Presedintiei romane a Consiliului UE, Dan Carbunaru a fost invitat la EuropCom Days, editia 2018, sa tina un workshop despre organizarea dialogurilor cetatenesti la nivel european.

Interesul față de tematica europeană, declanșat pe băncile facultății, a continuat atât în profesarea meseriei de jurnalist specializat în Afaceri Interne, la Mediafax, Adevărul sau Gândul, cât și în aprofundarea tematicii în planul pregătirii.

Absolvent al Colegiului Național de Apărare, în cadrul căruia au fost abordate teme precum oportunităţi de modernizare a statului prin prisma statului de ţară membră NATO şi UE, Dan Cărbunaru a urmat şi cursurile Colegiului Naţional de Informaţii, absolvit cu lucrarea de dizertaţie “Contribuţii privind Arhitectura de Securitate Europeană”.

Ca director de Comunicare în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a organizat, în 2007, prima Conferinţă a Comunicatorilor din domeniul Afacerilor Interne, la nivelul UE, iniţiativă care a beneficiat de sprijinul şi aprecierea EUROPOL şi a Ambasadei Marii Britanii în România.

Dan Cărbunaru deţine o diplomă de absolvire a cursului post-universitar de management şi un master în Drept Internaţional, pe tema Libertăţii de exprimare. Formator certificat după parcurgerea unui modul de specialitate găzduit de Institutul European din Romania, Dan Cărbunaru a urmat şi modulul IER de pregătire în domeniul Sistemului juridic european.

În 2009, a avut şansa de a gestiona, ca mentor, modulul de Comunicare în cadrul proiectului strategic, finanţat din Fondul Social European, „Îmbunătăţirea Managementului Universitar”.Din 2006, Dan Cărbunaru lansează proiectul Calea Europeană, o emisiune realizată în cadrul postului B1 TV. Săptămânal, timp de sase ani, au fost abordate, de atunci, în fiecare luni, teme de relevanţă naţională şi europeană, în contextul aparteneţei României la arhitectura Uniunii Europene. Invitaţi de marcă, printre care miniştri, parlamentari, euro-deputaţi, oameni de cultură, jurnalişti, profesori universitari, diplomaţi, academicieni, reprezentanţi ai societăţii civile, experţi şi analişti apeciaţi au avut ocazia de a prezenta publicului interesat informaţii şi analize relevante privind aspectele integrării europene.

Din 2009, portalul multi-media de afaceri europene CaleaEuropeana.ro functioneaza neintrerupt, devenind cel mai important reper pentru promovarea informatiilor si valorilor de relevanta europeana pentru Romania, ca stat membru UE.