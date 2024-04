20 de ani de NATO. Nicolae Ciucă: ”Eram în Irak când România a intrat în NATO”. Discurs emoționant al liderului PNL

”La 2 aprilie 2004, steagul României era arborat la sediul NATO din Bruxelles. La acea dată, mă aflam în Irak, la comanda batalionului de infanterie cu care România a participat la coaliția internațională. Îmi aduc aminte și acum mândria pe care am resimțit-o – mândria că am contribuit, alături de colegii mei din armată, la această reușită națională istorică” spune președintele Senatului, Nicolae Ciucă.

Liderul PNL a continuat: ”Povestea intrării noastre în NATO este povestea fiecărui diplomat care ne-a reprezentat cu dedicare și înțelepciune peste hotare. Este povestea fiecărui soldat din Armata României care a pus serviciul militar pe primul loc, de multe ori cu riscul vieții. Povestea intrării noastre în NATO este povestea fiecărui român și a forței noastre ca națiune”.

” România este azi profund transformată”

”Ieșită din comunism, România se confrunta cu decalaje enorme în materie de instituții, economie, armată, mentalități și practici. Dar am reușit să le transformăm, pentru că am știut ce vrem și am fost uniți. Am construit o Românie democratică euro-atlantică. Suntem astăzi aici pentru că am avut susținerea românilor. Suntem astăzi aici, ca stat important și respectat în NATO, ca pilon de stabilitate în regiune, pentru că guverne diferite, cu ideologii și viziuni diferite au înțeles că obiectivul național al aderării la NATO primează. România este azi profund transformată. Avem cele mai solide garanții de securitate pe care le-am avut vreodată. Suntem nu doar beneficiari de securitate, ci un stat de bază în asigurarea securității pe Flancul Estic al NATO.

Când vorbesc de stabilitate mă refer la: stabilitatea democratică internă; la încrederea pe care o dăm ca partener predictibil, pe care aliații se pot baza; și la susținerea constantă și solidă pentru NATO din partea cetățenilor români.

Dintr-o țară fostă comunistă, ieșită din 45 de ani de întuneric impus de Moscova, România a reușit ca în două decenii de la aderarea la NATO să fie un membru-cheie al alianței” a mai afirmat Nicolae Ciucă.

”Ca militar, am depus un jurământ să îmi apăr patria și să fiu în slujba românilor. Și asta am făcut în toată cariera mea. În fiecare zi”

Președintele PNL a mai spus: ”România poate aspira azi să conducă cea mai puternică alianță militară defensivă din istorie. Anunțul candidaturii președintelui Klaus Iohannis pentru funcția de Secretar General al NATO trebuie privit ca un demers al României, pe care toți trebuie să-l susținem, ca expresie a rolului crucial pe care îl joacă țara noastră astăzi”.

”Ceea ce ne face puternici nu este doar capacitatea militară, ci și forța principiilor și a obiectivelor noastre. Vrem să facem o lume mai sigură și mai bună pentru generațiile viitoare, să ne protejăm cetățenii și să apărăm libertatea și democrația. Ca militar, am depus un jurământ să îmi apăr patria și să fiu în slujba românilor. Și asta am făcut în toată cariera mea. În fiecare zi” a afirmat liderul liberal.

”În încheiere, vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la aderarea României la NATO și, ulterior, la evoluția țării noastre în cadrul Alianței Nord-Atlantice din 2004 până azi. Nu în ultimul rând, mulțumesc românilor. România este astăzi în prima linie a luptei pentru democrație. Iar apartenența noastră la NATO ne face încrezători într-un viitor mai bun” a conchis Nicolae Ciucă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News