Nicolae Ciucă a spus de ce a fost alături de Klaus Iohannis la Summit-ul NATO, după atacul lui Marcel Ciolacu

"Unii politicieni din România cred că politica se poate face prin postări pe Facebook și zgomot la TV, dar diplomația, în special diplomația militară, funcționează pe baze foarte diferite. Un summit NATO, mai ales dacă este găzduit de SUA, este un loc ideal pentru a întâlni reprezentanți ai tuturor aliaților noștri militari cheie și pentru a susține interesul național pentru mai multă securitate pentru noi și pentru întregul flancul estic al NATO. Iar cei mai buni oameni pentru a face acest lucru sunt cei cu expertiză, experiență și o gamă largă de contacte.

Din aceste motive, am participat nu numai la îndatoririle mele oficiale, cum ar fi Adunarea Parlamentară a NATO, la care am luat cuvântul pe 9 iulie, ci și la o serie de reuniuni și întâlniri neoficiale. Și o fac pentru a-mi servi țara, la fel cum am făcut-o în toți anii petrecuți în forțele armate", a scris Nicolae Ciucă pe Facebook.

Sursa foto: Facebook Nicolae Ciucă

Marcel Ciolacu, atac la adresa lui Klaus Iohannis și Nicolae Ciucă

Anterior, tot astăzi, Marcel Ciolacu venea cu un atac, vizavi de participarea la Summit-ul NATO la care Klaus Iohannis a fost însoțit de Nicolae Ciucă. Declarațiile au fost făcute în timpul conferinței de presă în care social-democratul a anunțat data Congresului PSD: 24 august.

Jurnalist: Aș avea o întrebare, dacă îmi permiteți, domnule prim-ministru. Ați văzut cu siguranță imaginile de la summit-ul NATO în care președintele Klaus Iohannis l-a luat alături de el pe Nicolae Ciucă și l-a prezentat mai multor lideri din NATO. Cum vedeți aceste imagini? Credeți că președintele Klaus Iohannis încearcă să-l ajute cumva pe Nicolae Ciucă în campania electorală? De ce credeți că l-a luat pe Nicolae Ciucă alături de el și l-a prezentat unor lideri din NATO?", a mai întrebat un reporter.

Marcel Ciolacu: Întrebați pe domnul președinte. Vi s-a părut că 10 ani de zile domnul președinte Klaus Iohannis a fost un președinte independent? Vi s-a părut că domnul Klaus Iohannis 10 ani de zile a fost un președinte apolitic?

Vi s-a părut că domnul Klaus Iohannis nu s-a implicat în viața politică și în campaniile electorale alături de Partidul Național Liberal?", subliniază Marcel Ciolacu.

Jurnalist: Asta a făcut atunci când l-a luat pe Nicolae Ciucă și l-a introdus în cercurile înalte din NATO?

Marcel Ciolacu: Nu, nu, eu vorbeam de cei 10 ani. Vi s-a părut că domnul Klaus Iohannis nu s-a implicat în campaniile Partidului Național Liberal? Domnul președinte Klaus Iohannis n-a atacat Partidul Social-Democrat, și, implicit, pe mine personal? Dumneavoastră aveți alte așteptări pe sfârșit de mandat? Eu nu am.

Pe mine, de exemplu, mama, Dumnezeu s-o ierte, știu că în clasa I m-a luat de mână și m-a dus la școală. Mulțumesc mult!

