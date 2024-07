Neurofeedback-ul, o terapie folosită chiar și de astronauții de la NASA. Psiholog Delia Barbu, interviu

"Motivul a fost anxietatea"

Delia Barbu a povestit, în exclusivitate pentru DC News, despre pasiunea ei pentru psihologie: "Sunt absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București. Am ales această profesie pentru că am simțit că asta este vocația mea.

Am simțit încă din liceu lucrul ăsta, atunci când am avut contact prima oară cu terapia. Am simțit că mi se potrivește și că psihologii vorbesc pe limba mea, înțelegând foarte ușor ceea ce îmi comunică și aplicând cu foarte mare ușurință ceea ce ei mi-au transmis. Și, ușor-ușor, am început să intru cât mai adânc în lumea asta prin diverse terapii, inclusiv prin terapia neurofeedback", ne-a spus Delia Barbu.

"Așa că am ajuns la cabinet la Aida Ivan, unde profesez ca psiholog clinician și terapeut neurofeedback. Aida Ivan este printre primii traineri din Europa, făcând parte din prima generație care a adus neurofeedback-ul în România. Mai multe informații vă vom oferi la finalul articolului.

Eu însămi am ajuns să practic neurofeedback după ce mi-am făcut antrenamentul și a funcționat foarte bine.

Motivul a fost anxietatea. Mi-a funcționat foarte bine și am zis să dau mai departe ceea ce am primit. Și am făcut un curs de neurofeedback, organizat de Aida. Așa am ajuns terapeut", ne-a mai spus psih. Delia Barbu.

Delia Barbu într-o ședință de neurofeedback

Neurofeedback-ul, un aliat în lupta împotriva diverselor afecțiuni

"Pot certifica faptul că neurofeedback-ul diminuează anxietatea. Sunt multe alte tulburări sau afecțiuni pe care le acoperă, însă anxietatea a fost în cazul meu. Terapia asta funcționează foarte bine pentru depresie, pentru tot felul de tulburări de personalitate. Neurofeedback-ul se dovedește un instrument eficient în terapia pentru: ADHD, autism, dependențe (de tutun, alcool, droguri, mâncare ș.a.), stres post-traumatic, insomnie, atac cerebral, fobii.

Ce s-a întâmplat în cazul meu? Dacă vorbim în principiu de anxietate, neurofeedback-ul a diminuat din intensitatea, din presiunea pe care o simțeam, din tendința asta de a mă grăbi, din simptomatologia asociată anxietății, adică palpitații, transpirație, tot felul de gânduri disfuncționale. M-a ajutat să formez un nou pattern al gândirii în care să fiu mult mai liniștită și relaxată în viața de zi cu zi", ne-a mai spus psih. Delia Barbu.

arhivă Aida Ivan, ședință de neurofeedback

Care-i treaba cu această terapie?

Metoda se numește neurofeedback (EEG biofeedback) și nu, nu este un panaceu. Este unul dintre instrumentele pe care le pot folosi de specialiștii în sănătate mintală pentru a ajuta la îmbunătățirea calității vieții oamenilor și la reducerea semnificativă a intensității simptomelor. Mai multe informații găsiți pe site-ul https://www.aidaivan.ro/.

Pe scurt, deoarece ar fi foarte multe de spus, este vorba despre capacitatea creierului de a învăța și de a se auto-corecta. Astfel, are loc măsurarea activității electrice a creierului (prin plasarea a 3-4 electrozi pe cap, putem să citim activitatea cerebrală) și prezentarea acesteia aceluiași creier, folosind semnale audio, video și tactile, în scopul corectării activității cerebrale. Creierul „se vede” pe sine și se auto-reglează.

Rezultatul? Un creier echilibrat, o stare de claritate, liniște și relaxare – condiție fundamentală în orice vindecare.

arhivă Aida Ivan, ședință de neurofeedback

Cine ar putea face neurofeedback?

"Toți oamenii", ne spune psih. Delia Barbu.

"Am avut clienți de la copii mici, până la oameni de de 80 de ani. Deci este pentru toată lumea. Este o metodă non-invazivă, deci nu există posibilitatea de a face rău și acoperă un spectru foarte larg de tulburări, de orice dificultăți. Copiii pot să vină cu orice problemă.

Am avut multe cazuri cu rezultate foarte bune pentru copiii cu TSA, adică autism. De asemenea, terapia este foarte bună pentru a crește performanțele școlarilor", subliniază psih. Delia Barbu.

În terapia neurofeedback, pentru măsurarea activității creierului, sunt utilizați senzori care sunt plasați pe scalp. Este important să reținem că terapia prin neurofeedback este non-invazivă, adică actul medical nu presupune traversarea pielii și nu afectează organismul. Electrozii sunt lipiți pe scalp, ei doar citind activitatea electrică a creierului. Electrozii nu transmit nimic creierului.

Înaintea începerii terapiei prin neurofeedback, se face o evaluare psihologică detaliată, un brain mapping (când e posibil, cu excepția TSA - autism, când se poate face doar in anumite condiții), pentru a măsura modelele undelor cerebrale de bază și pentru a descoperi zonele care prezintă anomalii în funcționare. Astfel, vom descoperi modul în care aceste modele afectează sănătatea fizică, emoțională și cognitivă a copilului. Ulterior evaluării psihologice, va fi stabilit un protocol personalizat care va fi urmat.

În timpul ședinței de neurofeedback, sunt amplasați senzorii pe suprafața scalpului, iar copilul urmărește un feedback ales, sub formă de animație, asemănătoare unui joc pe calculator, sau o serie de imagini, ori un film, în timp ce se relaxează.

Simultan, terapeutul măsoară activitatea creierului cu ajutorul senzorilor, folosindu-se de semnale video, audio sau tactile. Semnalul este procesat, iar anumite informații ale frecvențelor creierului sunt extrase. Creierul este stimulat și recompensat pentru crearea naturală a undelor cerebrale mai sănătoase. Acesta este un proces natural care învață creierul să funcționeze cel mai bine. Mai multe detalii puteți găsi aici: https://www.aidaivan.ro/neurofeedback-pentru-copii/.

arhivă Aida Ivan, ședință de neurofeedback

Un tratament folosit chiar și de astronauții de la NASA!

"Terapia este foarte bună pentru performanță. Neurofeedbackul a fost preluat și de cei de la NASA, care își antrenau astronauții, ca să aibă rezultate bune atunci când decolau.

Astfel că NASA a început să utilizeze neurofeedback-ul în anii 1970, odată cu prelungirea perioadelor petrecute de astronauți în spațiu. Cercetătorii au observat că acești astronauți erau expuși unor niveluri ridicate de stres și oboseală, care le puteau afecta performanța mentală și fizică. Prin neurofeedback, astronauții au avut posibilitatea să-și monitorizeze stresul și să învețe tehnici de reducere a acestuia, cum ar fi relaxarea și meditația.

În prezent, NASA continuă să integreze neurofeedback-ul în pregătirea și susținerea astronauților, ajutându-i să-și păstreze performanța mentală și să se adapteze mai eficient la condițiile dificile din spațiu. Tehnologia neurofeedback-ului este folosită pentru a îmbunătăți atenția, concentrarea, memoria și adaptabilitatea astronauților la schimbările de mediu.

Pe lângă asta, NASA aplică neurofeedback-ul și pentru a monitoriza și optimiza performanța personalului de sol, contribuind la reducerea oboselii și stresului acestora. În general, neurofeedback-ul s-a dovedit a fi o tehnică valoroasă pentru menținerea performanței mentale a astronauților și a personalului NASA în condiții de spațiu extreme", concluzionează psih. Delia Barbu.

***

Aida Ivan, fondatoarea clinicilor Living Psychology din București, s-a alăturat, încă din 2023, echipei de conducere a Brain Trainer International (BTI). Aceasta va colabora direct cu Peter Van Deusen, fondatorul BTI, pentru a coordona activitățile organizației la nivel european, aducând inovațiile neurofeedback-ului și antrenamentul creierului mai aproape de comunitățile europene și de terapeuții care doresc să se specializeze în aceste domenii.

Brain Trainer International este o organizație de referință în domeniul neurofeedback-ului, care își propune să îmbunătățească funcționarea creierului prin metode avansate și personalizate de antrenament cerebral. BTI se distinge prin abordarea sa unică în terapie. Acest sistem este mereu aliniat cu cele mai recente cercetări în domeniu, implementând inovații care contribuie la dezvoltarea unor strategii personalizate de antrenament cerebral, informează Agerpres.

„Brain-Trainer se concentrează pe antrenarea integrală a creierului, bazată pe identificarea și integrarea modelelor comune de activare cerebrală care sunt asociate cu diferite puncte forte și puncte slabe.

Suntem în permanență la curent cu cercetările în domeniu și le implementăm în sistemul nostru. Prin intermediul instrumentelor noastre de evaluare, conectăm informațiile subiective despre punctele forte și punctele slabe ale individului cu datele obiective referitoare la modelele cerebrale, personalizând procesul terapeutic”, a adăugat Aida Ivan.

Aida Ivan aduce în noul său rol o vastă experiență, de peste 20 de ani, acumulată prin intermediul clinicilor Living Psychology, unde a demonstrat excelență în domeniul psihoterapiei, brain mapping-ului și neurofeedback-ului.

Clinicile Living Psychology oferă o gamă variată de servicii, inclusiv psihoterapie pentru copii și adulți, terapie de cuplu, hipnoterapie, coaching și cursuri de autohipnoză și neurofeedback. Echipa de terapeuți de la Living Psychology este recunoscută pentru empatie și dedicare, asigurând îngrijire de calitate și sprijin pentru clienți în depășirea provocărilor legate de sănătatea mintală.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News