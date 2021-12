Nepotul Regelui Mihai, Nicolae, anunț: Se întâmplă minuni

”În Ajunul sărbătorii Sfântului Nicolae, ocrotitorul copiilor, vă împărtășim bucuria că familia noastră va fi din nou binecuvântată. Cu multă emoție și fericire în suflet așteptăm al doilea copil al nostru, care va veni pe lume în primăvara anului 2022. Ne bucurăm că bunul Dumnezeu, după Maria Alexandra, ne îngăduie încă unul din neprețuitele miracole ale vieții”, arată comunicatul de presă transmis de Nicolae, nepotul Regelui Mihai.

El a transmis comunicatul, alături de precizarea: ”De multe ori, chiar și în perioadele dificile se întâmplă minuni. Pentru mine și Alina-Maria de Roumanie minunea este un nou membru al familiei.”

Astăzi, Nicolae, pe numele său Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills, se prezintă ca Nicolae al României, după ce, în 2015, Regele Mihai i-a retras titlul de Principe al României. Prin gestul său, Regele Mihai l-a exclus pe nepotul său, Nicolae, din linia de succesiune a Casei Regale. Nicolae era următorul în linia de succesiune, după Custodele Coroanei, Margareta.

Primul copil

El mai are un copil, cu o tânără, Nicoleta Cîrjan, alături de care nu a fost într-o relație, după cum afirmă. Scandalul generat de mama primului copil, în presă, ar fi fost printre motivele ce au dus la retragerea titlului de Principe. Stilul de viață ar fi fost invocat, în acest sens. După un test de paternitate, Nicolae și-a recunoscut primul copil și a făcut anunțul pe Facebook, în primăvara lui 2019: ”În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reieșind că sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legală față de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider că orice aspect legat de viața acestuia este de natură strict privată. Din dorința expresă de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis sa încetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect”.