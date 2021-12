Negrescu, mesaj din PE: Tinerii nu mai trebuie tratați de politicieni ca o masă de manevră electorală

"Anul viitor va fi un moment cheie pentru tinerii din toată Europa. Avem ocazia să trecem de la discursuri frumoase la soluții concrete. Niciun tânăr nu trebuie lăsat în urmă, fie că vorbim de tinerii de aici, din Strasbourg, sau de cei din orașul meu, Alba Iulia. Parlamentul European, și în mod special grupul nostru politic, a solicitat alocarea unor fonduri pentru Anul European al Tineretului. În calitate de membru al echipei de negociere privind bugetul pe anul viitor am obținut o alocare specială de 8 milioane de euro dar, pentru a crește impactul, suma trebuie suplimentată.

Resursele financiare trebuie acompaniate de o agendă clară de măsuri și politici pentru tineri, construite împreună cu tinerii și organizațiile care au expertiză. Echivalarea studiilor și calificărilor, implementarea și extinderea Garanției pentru Tineret și a celei pentru Copii, includerea în planurile de redresare a unor fonduri pentru tineri, sprijinirea educației inclusive și de calitate în toate statele membre, dezvoltarea antreprenoriatului de tineret, a educației civice, despre mediu sau a celei digitale și gestionarea efectelor pandemiei asupra tinerilor reprezintă doar câteva din punctele ce trebuie rezolvate anul viitor.

Tinerii nu mai trebuie tratați de politicieni ca o masă de manevră electorală. Trebuie ca tinerii să aibă șansa să își construiască singuri viitorul și să influențeze lumea încă de acum. Cel mai grav lucru ar fi să ne vedem anul viitor fără să putem prezenta vreun rezultat concret. Europa de astăzi nu mai trebuie dată moștenire generațiilor următoare, ea trebuie construită împreună cu tinerii pentru ca Europa să întruchipeze din nou speranța într-un viitor mai bun", transmite europarlamentarul PSD Victor Negrescu.

Bani pentru tineri. Negrescu: M-am săturat de cercul vicios al generațiilor pierdute

"Am discutat cu și despre tineri pentru că m-am săturat de cercul vicios al generațiilor pierdute. Am convins decidenții europeni să aloce 8 milioane de euro pentru Anul European al Tineretului și să creștem bugetul Erasmus pentru anul viitor cu 35 de milioane de euro. Nu ne oprim aici. Tinerii nu au nevoie de poze frumoase, ci de soluții concrete.

Am început ziua cu promotorii europeni ai Parlamentului European, am continuat cu organizațiile de tineret reuniți de Europuls și Comisia Europeană și am finalizat ziua cu discuții cu tinerii și profesorii din Roșiori de Vede cu ocazia evenimentului organizat de noul centru Europe Direct Teleorman și municipalitatea locală. Tinerii din România chiar contează și au ce spune. Trebuie să îi auzim!", a transmis, recent, Victor Negrescu.