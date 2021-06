Naty Badea nu mai este producător Antena 3.

În prezent, Naty Badea este corespondent din Italia pentru Antena 3.

Cum a debutat în televiziune

Naty Badea este un om special care te fascinează încă de la primele cuvinte.

În 2003, Naty Badea prezenta emisiunea „Monologurile lui Naty" de la Realitatea TV, o emisiune de succes, care se bucura de audiență.



"Era o emisiune de satiră politică. Silviu Prigoană m-a aruncat pur și simplu pe post la o săptămână sau două după ce am dat probele. Mă cuprinsese o panică teribilă. Aveam un monolog, apoi câteva rubrici pe care eu le montan, eu puneam voce. Era o emisiune cap-coadă făcută de mine. Dura aproximativ 15 minute. Avea audiență la vremea aceea. Realitatea TV era la începuturi, nu avea expunere, dar eu cu emisiunea mea mică, dar inimioasă făceam destul de multă audiență", a povestit Naty Badea la DC News.

Naty Badea, autoarea cărții ”Rămâi cu bine! Rămâi cu mine!”, a spus că a ars fiecare etapă pentru a ajunge unde se află astăzi.

"Am început de jos, lucru care mă bucură foarte mult pentru că nu cred că poți face foarte bine meseria aceasta decât dacă ai făcut toate muncile până acolo. Am fost producător la știri, mi se pare o meserie foarte grea, solicitantă și dacă nu ai idee cu ce se mănâncă televiziunea - de la montaj, la redactare etc - nu poți avea o astfel de funcție. Nu regret că am început de jos. Și vreo 2-3 ani am avut emisiune pe post”, a povestit Naty Badea.

Cum a ajuns Naty Badea să lucreze la Cotroceni

Naty Badea a lucrat la Palatul Cotroceni. Despre această experiență fabuloasă pe care a trăit-o la 18 ani a vorbit într-un interviu la DC News.

"Experiența de la Cotroceni a început când aveam 18 ani. Abia terminasem liceu. Am fost olimpică națională timp de patru ani fie la limba latină, fie la limba italiană. În fiecare an, plecam într-o călătorie drept premiu. Președinția României acorda aceste premii pentru olimpici. Acolo erau tabele cu toți câștigătorii diverselor concursuri naționale.

Cei de la Cotroceni m-au sunat, văzându-mă pe tabelul respectiv, fiind olimpică la italiană. Așa m-au ales. Nu a fost intervenția nimănui. Cât am lucrat, timp de patru ani, nu m-au plătit, dar asta nu a fost problemă pentru că mie îmi plăcea. A fost o oportunitate pentru mine. Era accesul la o lume fantastică, senzațională pe care oricine și-o dorește. Așa am ajuns să traduc corespondența președintelui României. Eu am lucrat timp de patru ani la toate pregătirile venirii Papei Ioan Paul al II-lea. Am văzut cum se face diplomație, cum ajungi să negociezi anumite situații. Au fost diverse întâlniri interesante, iar eu am fost prezentă la majoritatea, ca translator, desigur”, a spus Naty Badea într-un interviu la DC News.

Vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România

În zilele de 7, 8 și 9 mai 1999, Papa Ioan Paul al II-lea s-a aflat în România unde a avut contacte cu personalitățile locale ale Bisericii Ortodoxe, fiind prima vizită a unui suveran pontif în România. Era prima dată de la Marea Schismă din 1054 când un papă vizita o ţară majoritar ortodoxă.

În ziua venirii în România, în 7 mai 1999, Papa Ioan Paul al II-lea a sărutat pământul şi a numit ţara noastră Grădina Maicii Domnului.