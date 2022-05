Narcisa Crișan, o floare ”electrică” în traficul din Cluj. Ce înseamnă să conduci, zilnic, mii de oameni în siguranță cu autobuzul - Foto

”Cunoscându-l pe soțul, conducător auto la CTP din anul 1993, am început să îndrăgesc meseria de șofer. Prima dată, am condus pentru categoria B, după care, tot soțul m-a încurajat, susținut, și am obținut categoria D. Am lucrat la diferite firme, ultima dată pe autocar. La Compania de Transport Public Cluj-Napoca lucrez din octombrie 2020 când am avut ocazia unui interviu de angajare. Mi-am dorit de foarte mult timp, de când au apărut în Cluj primele autobuze de culoare mov Solaris. Îmi place mult culoarea mov și m-am îndrăgostit de ele. Mulțumesc pentru încrederea acordată de domnul director general Liviu Neag, o persoană deschisă și amabilă. Totodată, am o colaborare profesională foarte frumoasă cu superiorii mei și cu colegii.”, a declarat Narcisa Crișan.

”Trebuie o atenție sporită, responsabilitatea fiind foarte mare deoarece ai în propriile mâini viața pasagerilor”

”Munca la volanul autobuzului a fost o nouă provocare pentru mine deoarece este diferit față de condusul autocarului. În autocar călătorii stau pe scaune, iar în autobuz stau și pe scaune, dar și în picioare. De asemenea, mai sunt persoane cu dizabilități, călători cu bebeluși, cu cărucioare. Trebuie o atenție sporită, responsabilitatea fiind foarte mare deoarece ai în propriile mâini viața pasagerilor. Până acum, slavă Domnului, nu am avut probleme. În momentul când ești la volan nu trebuie să te gândești la tine, ci la siguranța pasagerilor.”

”Nu aș putea spune că este o meserie foarte grea. Dacă o îndrăgești și faci ceea ce îți place totul vine de la sine. Pentru mine această profesie este o plăcere. În schimbul 1, mă trezesc la ora 4, iar tura de după-masă începe la ora 13. De când lucrez la CTP am siguranța zilei de mâine și îmi desfășor activitatea în cea mai modernă flotă de autobuze din România.”, a menționat Narcisa Crișan.

Întâmplări din trafic. Cum și-a găsit un tânăr persoana iubită...

”În străinătate nu este mare lucru dacă vezi o femeie care conduce un TIR sau un camion. În România, am observat pasageri mirați când văd femei la volan. Am văzut că, de multe ori, stând la trecerea de pietoni, au uitat să traverseze strada. În viața de zi cu zi, pe străzile din municipiul Cluj-Napoca mă confrunt cu diverse situații și întâmplări amuzante.”, a spus Narcisa Crișan.

”Într-o zi, un tânăr se uita mirat la mine în stație și s-a ”împiedicat” de o domnișoară, împrăștiindu-i lucrurile pe care le avea în mână. După câteva luni, văzându-mă din nou în trafic, a venit la mine și mi-a mulțumit de faptul că datorită acelei întâmplări de neatenție și-a găsit persoană iubită. Mirarea lui că nu a mai văzut femeie la volanul unui autobuz a făcut ca să își găsească prietena. Când stăm în trafic, la semafor, conducătorii auto sau chiar și călătorii din autobuz mă felicită și mă încurajează. Dar ca și în orice domeniu, există și persoane răutăcioase. De asemenea, mă bucur că mai am o colegă în cadrul companiei, tot pe autobuz, și încurajez domnișoarele, doamnele, cărora le place aceasta meserie să o și practice!”, a mai declarat Narcisa Crișan, pentru DC News.

