Mult noroc și multă șansă pentru PSD. Cum arată, astrologic, partidul și rolul ”Marelui Benefic”. Astrologul Daniela Simulescu: Ai abundență, câștigi

"Nu vă zic cine câştigă alegerile, nu ghicesc, nu fac lucruri din acestea. Pur şi simplu o să vă prezint câteva astrograme. Am ales patru partide care apar cel mai des în spaţiu public, cu care noi suntem obişnuiţi. Vă arăt aceste astrograme, vă spun care este compatibilitatea cu astrograma României şi cam cum este configurația astrologică a momentului (...) Am vrut doar să arunc un ochi, să îmi dau seama cum se potrivesc anumite partide pe harta României, dar şi ce este în astrogramele lor. Am luat dată de înfiinţare", a spus Daniela Simulescu, la DCNews TV.

Astrograma PSD-ului: "Le place să fie primii peste tot"

"PSD - în astrograma natală a acestuia, pe data de 16 iunie 2001, cum am întâlnit eu - este Gemeni - ţineţi-vă bine! - cu Jupiter în Gemeni, cu Mercur în Gemeni, cu Saturn în Gemeni. Vă sună cunoscut, nu-i aşa? Şi mie! Întotdeauna, într-o compatibilitate între oameni, între instituții, între un om şi o instituţie, oamenii care ne vin pe Nodul Sud şi pe Nodul Nord sunt foarte importanţi. Ei bine, PSD, din punct de vedere astrologic, resimte foarte bine ADN-ul românilor - partea aceea de Gemeni, de diversitate, de adaptare. Oarecum, în ADN-ul nostru este energia acestui partid.

Ce trebuie să rețineți voi de la PSD este că au o lună în Berbec în harta natală, ceea ce înseamnă că lor le place să fie primii peste tot. Această Lună te face să vrei, să fii competitiv, să fii acolo permanent, chiar dacă, atunci când eşti Gemeni, nu pare acest lucru. Ce mai este de reţinut la PSD, este că au şi un Marte în Săgetător, care pică în Casa zece a României, care vine şi peste Nodul Nord.

Uitându-mă la astrograma PSD-ului, să ştiţi că are o conjuncţie Soare-Jupiter, ceea ce înseamnă că este un partid foarte norocos. În momentul în care ai Soarele lângă Jupiter, ai abundenţă, câştigi, eşti văzut într-un fel, imaginea ta se îmbunătăţeşte, chiar şi în momentele grele. Jupiter este planeta considerată Marele benefic şi aduce mult noroc şi multă şansă. Concluziile le trageţi voi. Eu doar v-am dat câteva indicaţii", a explicat Daniela Simulescu.

