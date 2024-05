Motreanu (PNL): Se desfășoară o propagandă agresivă prin care se încearcă îndepărtarea țării noastre de lumea democratică

„Am participat la evenimentul organizat la Vila Florica din Ştefăneşti, judeţul Argeş, cu prilejul împlinirii a 149 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal. Întreaga istorie a PNL a fost marcată de câteva idei esențiale: patriotismul luminat, modernizarea României, alianța țării noastre cu statele democratice, apartenența la Europa. Avem misiunea să apărăm aceste valori, în fața asaltului unor lideri populiști care recurg la agresivitate, vin cu mesaje anti-occidentale, propun o economie autarhică, disprețuiesc regulile democratice și încearcă să conteste apartenența României la UE.

Dacă vorbim despre istoria PNL, și este bine că facem acest lucru, trebuie să ne amintim că Brătienii au văzut mereu statele democratice drept aliații naturali ai României. Dacă vorbim despre liberalii care au fost omorâți de comuniști, trebuie să se asumăm lupta împotriva altui curent nedemocratic, cel extremist.

În ultimii ani, se desfășoară o propagandă agresivă prin care se încearcă îndepărtarea țării noastre de lumea democratică. De când am aderat la UE, țara noastră nu doar că si-a consolidat democrația, dar a obținut și fonduri europene pentru dezvoltarea țării. Astfel, de la intrarea în UE am primit fonduri în valoare de 95 de miliarde de euro și am plătit contribuții în valoare de 30 de miliarde de euro.

O diferență de 65 de miliarde de euro, bani extrem de importanți pentru România. Cu toate acestea, se încearcă de foarte multe ori să se inducă ideea ca țara noastră a avut doar de pierdut odată cu intrarea in UE. Iar exemplele de minciuni despre UE sau NATO sunt numeroase. Contracararea acestor minciuni ține de ADN-ul, istoria și vocația spiritului liberal. Altfel, vorbim degeaba despre liberalii care au murit în închisorile înființate de bolșevici, vorbim degeaba despre viziunea pro-occidentală a liderilor PNL.

Păstrarea României în lumea liberă și civilizată, dorită mereu de liderii PNL, se poate realiza doar prin spunerea adevărului și prin combaterea minciunilor despre modul în care funcționează lumea democratică, conștienți fiind că și ea are imperfecțiunile ei”, a scris Dan Motreanu pe Facebook.

