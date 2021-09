Moțiune de cenzură. Alina Gorghiu: Am votat împotriva începerii calendarului

„Discuţia din BPN a fost că niciunul din parlamentarii PNL nu vor participa la demersuri care să ducă la picarea Guvernului. Am discutat cu colegii din BPN care au spus că, dată fiind dinamica parlamentară, să avem această flexibilitate şi să luăm deciziile care se impun. Am votat împotriva începerii calendarului. Ulterior, am votat propunerea UDMR pentru amânarea calendarului ca dezbaterea şi votul să fie după decizia CCR. Vom participa la plen pentru a se citi moţiunea", a spus, joi, Alina Gorghiu.

De asemenea, Alina Gorghiu a adăugat: „Nu participăm ca să picăm Guvernul. Am participat la BPR pentru a susţine amânarea acestui calendar, lucru care s-a întâmplat".

Birourile Permanente Reunite ale celor două camere ale Parlamentului au decis că moțiunea de cenzură va fi citită în ședința de joi, de la ora 16.00, dar dezbaterea și votarea vor avea loc după decizia CCR.

Reprezentanții AUR au spus că se vor adresa CCR.

Potrivit art 113 din Constituție, aliniat 3, moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.

Guvernul a sesizat Curtea Constituțională a României în privința moțiunii de cenzură depuse de USR PLUS și AUR, în care acuză că nu au fost respectate procedurile în privința semnăturilor și a înștiințării în Executivului în ziua depunerii documentului în Parlament.

Parlamentul și Guvernul trebuie să trimită la CCR punctele de vedere referitoare la sesizarea Executivului pe moțiunea de cenzură până pe 15 septembrie. Judecătorii constituționali vor stabili ulterior când va avea loc ședința de judecată.