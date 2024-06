Moșteanu și Târziu, despre negocierile dintre USR și AUR pentru Clotilde Armand: Fake news

În presă circula scenariul că: „Armand ar fi inițiat discuții cu liderul AUR, Claudiu Târziu, pentru o eventuală colaborare în opoziție, având în vedere că mandatele obținute de partidul extremist în Sectorul 1 sunt decisive pentru formarea majorității”.

DC News i-a contactat pe Claudiu Târziu, lider al AUR, și pe Ionuț Moșteanu, deputat USR, pentru a vedea dacă scenariul este adevărat. Ambii ne-au spus că este fake news.

Ionuț Moșteanu ne-a spus că are o singură declarație de făcut. Ne-a dat mesaj: „Fake news”.

Claudiu Târziu i-a oferit o declarație colegului nostru - jurnalistul Radu Gava - în care i-a zis: „Nu a fost nicio discuție în acest sens. Eu, de altfel, mă aflu de câteva zile la Bruxelles și sunt în pregătirea delegației noastre de aici. Am tot felul de lucruri administrative și oficiale de rezolvat. Nu am avut niciun fel de discuție pe acest subiect. Tocmai numele meu să fie asociat cu USR-ul? Pe de altă parte, eu nu mă ocup de chestiuni locale și alegeri locale. Am altă menire în partid”.

Apoi, Claudiu Târziu a revenit cu un mesaj pe Facebook: „Încă un fake-news de proporții a fost promovat astăzi ca “știre” de anumite organe naționale de presă.Potrivit anumitor “surse”, aș fi negociat cu viitorul fost primar al Sectorului 1 o eventuală colaborare la nivelul Consiliului Local.Dezmint categoric această informație. Nu am purtat o asemenea negociere, darămite să o inițiez. Orice discuții privind eventuale coaliții la nivel local vor avea loc în urma deciziilor adoptate de Biroul Național de Conducere al partidului și prioritizând interesele românilor care ne-au acordat votul și încrederea în 9 iunie”.

Scenariul negocierilor a apărut pe un site cunoscut că are surse bune în USR.

