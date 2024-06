Momente senzaționale în tribune la România - Ucraina, EURO 2024. Peste 30.000 de români au intonat imnul la începutul și finalul partidei

Suporterii români, aflați în număr mare, în tribunele stadionului din Munchen, unde s-a disputat România - Ucraina, scor final 3-0, au oferit momente fantastice.

Pe lângă suportul acordat fotbaliștilor tricolori, pe tot parcursul meciului, peste 30.000 de microbiști au intonat imnul României, atât la început, cât și la finalul confruntării.

ROMANIA WIN THEIR SECOND-EVER EUROS GAME and first since EURO 2000 beating Ukraine 3-0 and you can see what it means to the players and supporters.



Major tournaments made for moments like these. ???????????? pic.twitter.com/b75DxsaCjj