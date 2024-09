Modul inedit prin care o primărie din România a crescut semnificativ colectarea selectivă a deșeurilor

Primăria Breaza din judeţul Buzău a reuşit să crească de peste 20 de ori cantitatea de deşeuri reciclabile colectate selectiv de la abonaţii care le sortau greşit în tomberoane cu ajutorul unei camere de luat vederi de tip Body-cam purtată pe cap sau agăţată la nivelul pieptului de către un angajat al societăţii de salubrizare.



Începând cu anul 2018, moment în care a fost înfiinţat serviciul de salubrizare, administraţia locală din Breaza şi-a impus să crească gradual colectarea pe fracţii a deşeurilor menajere, biodegradabile şi reciclabile la nivelul comunei. Pentru a-şi atinge ţintele, abonaţii serviciului au beneficiat de containere speciale în care să colecteze deşeurile din gospodărie selectiv, pe cele trei fracţii.



"Noi am înfiinţat serviciul de salubrizare în anul 2018. Am distribuit fiecărei familii câte trei tomberoane, un tomberon pentru deşeuri menajere, unul pentru reciclabile şi unul pentru deşeuri biodegradabile.

La început aveam probleme cu selecţia, nu exista înţelegere din partea unor abonaţi, amestecau cele trei tipuri de deşeuri în containere. În prima fază am început să refuzăm a ridica deşeurile care nu corespundeau, dar aveam reclamaţii potrivit cărora anumite persoane spuneau că tomberoanele corespundeau, dar nu au fost ridicate", a declarat, pentru Agerpres, primarul comunei Breaza, Adrian Drugă.



Pentru a evita situaţiile în care abonaţii serviciului de salubrizare sesizează că nu le-au fost ridicate pubelele pe motiv că deşeurile nu ar fi fost sortate corect, contrar constatărilor efectuate de angajatul serviciului la faţa locului, administraţia locală a luat decizia de a achiziţiona o cameră de luat vederi de tip Body-cam.



"Am considerat că acolo unde sunt probleme cu colectarea să avem o cameră de luat vederi, iar cei care manipulează aceste deşeuri, dacă consideră că nu sunt corespunzătoare, să filmeze tomberonul, numărul casei proprietarului şi am observat că această procedură dă randament.

Lucrătorul are o singură cameră pe care o instalează dimineaţa când pleacă pe teren şi o porneşte numai acolo unde sunt probleme. Societatea de salubrizare este în subordinea consiliului local, avem propria noastră societate.

Este o cameră care se pune pe cap, dar se poate ataşa şi în piept, cum sunt cele folosite de motociclişti. Am luat-o de la un magazin care comercializează piese auto", a mai precizat Adrian Drugă.



Astfel, gradul de colectare a deşeurilor reciclabile a crescut de peste 20 de ori.



"Dacă am plecat de la 90 de tone pe care le duceam la deşeurile menajere acum cu 6-7 ani în urmă, acum am ajuns la 20 de tone de menajer. Dacă acum câţiva ani aveam 900 de kilograme de deşeuri reciclabile, acum ajungem undeva la 20 tone de deşeuri reciclabile pe lună.

Acum nu mai sunt probleme legate de colectare, doar cazuri izolate. Atunci când aveam o sesizare, eram chemaţi la faţa locului, până ajungeam noi, persoana respectivă îşi aranja tomberonul şi ne făcea dovada că este conform şi nu i s-a ridicat. Acum au înţeles că toate aceste refuzuri sunt filmate şi chiar de vreo 3-4 ani nu au mai fost sesizări", a subliniat primarul comunei.

