Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, a vorbit în cadrul unui interviu pentru DC NEWS despre efectul de multiplicare în economie al programelor IMM Ivest și IMM Invest Plus.

"E clar că acest două programe: IMM Invest și IMM Ivest Plus, au avut un efect de multiplicare în economie pentru că noi la sfârșitul fiecărui an luăm tot ce înseamnă... vă dau un exemplu, la în anul 2020, am avut 2.600 de IMM-uri care au beneficiat de garanția noastră - 80% - și opt luni de zile au beneficiat de dobânzile subvenționate de la bugetul de stat. Doar în 2020, prin capitalul de lucru au fost plătite, vorbim doar de un singur an, 596 de mii de locuri de muncă au fost plătite prin acest credit pe capital de lucru.

Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM: Dintr-un ajutor de stat de 300 de milioane de lei s-au întors în economia reală 12,9 miliarde de lei

Al doilea aspect foarte important a fost că dintr-un ajutor de stat de 300 de milioane de lei, pentru că am cuantificat dobânda la cele opt luni de zile la cele 2.600 de firme s-au întors în economia reală, prin contribuții, impozite și taxe 12,9 miliarde de lei. Deci, cu un efort de 300 de milioane, practic s-au întors 12 miliarde de lei, iar garanția noastră, a fondului, a fost de 11 miliarde de lei. Acesta este avantajul și vedeți paradigma la nivelul Uniunii Europene, fie că vorbim de PNRR, fie că vorbim de programele operaționale, fondul de coeziune și așa mai departe, s-au transformat din granturi 100% în aceste instrumente financiare.

Definiția unui instrument financiar, în viziunea Comisiei Europene, spune că în proporție de 49% poate să fie grant, adică nerambursabil, iar minim 51% trebuie să fie credit bancar. De ce credit bancar? Pentru că te responsabilizează. Tu, antreprenor, mai ai pe cineva - bancă, care veghează asupra bunul mers. Și, bineînțeles, garantorul, care devine a treia parte, care, la fel, este foarte atent asupra portofoliului de credite", a declarat Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, la DC NEWS.

Vezi mai multe în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News